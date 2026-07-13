غرام الذهب عيار ‏21 يرتفع 100 ليرة جديدة في السوق المحلية

‏ ‏دمشق-سانا‌‎ ‎

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ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية، اليوم الإثنين، بمقدار 100 ليرة سورية جديدة مقارنة بالسعر ‏المسجل أمس.‏

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15150 ليرة سورية ‏جديدة للمبيع، و14850 ليرة للشراء.‏

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وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 13000 ليرة سورية جديدة للمبيع، و12700 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة في ‏السوق العالمية 4058 دولاراً.‏

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وكانت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أُحدثت في الـ12 من شباط عام 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن ‏الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على ‏آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.‏