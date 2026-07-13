غرام الذهب عيار ‏21 يرتفع 100 ليرة جديدة في السوق المحلية

دمشق-سانا
ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية، اليوم الإثنين، بمقدار 100 ليرة سورية جديدة مقارنة بالسعر المسجل أمس.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15150 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14850 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 13000 ليرة سورية جديدة للمبيع، و12700 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4058 دولاراً.
وكانت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أُحدثت في الـ12 من شباط عام 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.