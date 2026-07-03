سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026 تختتم فعالياتها وتستقطب أكثر من 22 ألف زائر

دمشق-سانا

اختتمت اليوم الجمعة في مدينة المعارض بدمشق سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026، التي استمرت منذ 30 حزيران الماضي، بمشاركة واسعة من جهات محلية وعربية ودولية، وبرعاية وزارتي الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والصناعة.

وشكّلت هذه الدورة واحدة من الفعاليات التخصصية المتميزة التي شهدتها سوريا خلال السنوات الأخيرة.

معارض متخصصة ومساحة عرض واسعة

وضمّت السلسلة، التي نظمتها مؤسسة طيارة للمعارض والمؤتمرات الدولية، ثلاثة معارض رئيسية، هي المعرض السوري الدولي للبناء والتشييد والبنى التحتية “تكنوبيلد”، ومعرض الطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية “سيريا إنيرجي”، والمعرض الصناعي السوري الدولي “سينكس”.

وشاركت في هذه المعارض شركات ومؤسسات من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر والإمارات وتركيا والصين وإيطاليا وسويسرا، إلى جانب وكلاء لشركات عالمية، على مساحة تجاوزت 45 ألف متر مربع، عرضت خلالها أحدث المنتجات والتقنيات والحلول في مجالات البناء والطاقة والصناعة.

22 ألف زائر واتفاقيات تجارية جديدة

وكشف مدير المؤسسة المنظمة للمعرض موفق طيارة في تصريح لمراسلة سانا، أن سلسلة المعارض استقطبت أكثر من 22 ألف زائر من رجال أعمال وتجار وصناعيين ومهتمين، وشهدت إبرام عدد من الاتفاقيات التجارية التي يُتوقع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت ندوات ومحاضرات تخصصية شارك فيها خبراء وشخصيات معنية بقطاعي الإسكان والطاقة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالمعارض التخصصية ودورها في تنشيط الحركة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.

توسع في المشاركة الدولية وحجوزات مبكرة لدورة 2027

وبيّن طيارة أن دورة هذا العام تميزت بتوسع المشاركة المحلية والعربية والدولية، وارتفاع مستوى التخصص، إلى جانب حضور وفود وشركات من دول عدة بينها إيطاليا وسويسرا، مؤكداً أن عدداً من الشركات حجزت مشاركتها في دورة عام 2027 منذ الآن.

وشكّلت سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026 منصة مهمة لتبادل الخبرات وعقد الشراكات بين الشركات المحلية والعربية والدولية، وعرض أحدث التقنيات والمنتجات في قطاعات البناء والطاقة والصناعة، بما يعزز فرص الاستثمار ويدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في سوريا.