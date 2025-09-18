بدء استقبال طلبات فلاحي درعا للتعاقد على إنتاج بذار القمح

IMG 3891 بدء استقبال طلبات فلاحي درعا للتعاقد على إنتاج بذار القمح

درعا-سانا

أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في درعا بدء استقبال طلبات الفلاحين الراغبين بالتعاقد لإنتاج بذار القمح لموسم 2025 / 2026، ضمن الجهود لتأمين احتياجات المزارعين وتشجيع التوسع في زراعة القمح عبر توفير البذار المناسب.

وأوضح مدير فرع المؤسسة في درعا جمال التركماني، في تصريح لمراسل “سانا”، أنه بإمكان الراغبين مراجعة مقر الفرع بمدينة إزرع لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ليتم لاحقاً إجراء الكشوف على الحقول والتأكد من مطابقتها لشروط الإنتاج بالكميات المتعاقد عليها.

وأضاف التركماني: إن عمليات غربلة وتعقيم البذار بدأت منذ نحو شهرين ونصف، حيث بلغت الكميات الجاهزة للتسليم للفلاحين حوالي 2100 طن، في حين يبلغ رصيد القمح الخام لدى الفرع نحو 10 آلاف طن.

وأشار إلى أن لدى مركز إكثار بذار درعا مركزاً أساسياً للغربلة والتعقيم بطاقة إنتاجية تصل إلى ستة أطنان في الساعة، إضافة إلى مركز متنقل مساند متوقف عن العمل حالياً.

IMG 3892 بدء استقبال طلبات فلاحي درعا للتعاقد على إنتاج بذار القمح
IMG 3908 بدء استقبال طلبات فلاحي درعا للتعاقد على إنتاج بذار القمح
IMG 20220309 125757 060 بدء استقبال طلبات فلاحي درعا للتعاقد على إنتاج بذار القمح
IMG 20220309 125811 152 بدء استقبال طلبات فلاحي درعا للتعاقد على إنتاج بذار القمح
IMG 20220309 125828 419 بدء استقبال طلبات فلاحي درعا للتعاقد على إنتاج بذار القمح
أهالي حماة يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الأعلى الكبير وسط المدينة
الأمن الداخلي في حماة يوقف رجلاً بتهمة تعذيب طفل بطريقة وحشية
مبادرة لتوزيع المدافئ والمساعدات الإنسانية والإغاثية لتخفيف معاناة الأهالي في مدينة حمص
مدير منطقة نوى يبحث مع المجالس المحلية الواقع الخدمي في بلديتي جاسم ونمر بريف درعا
العدالة الانتقالية وعلاقتها بالسلم الأهلي… في حوار مفتوح بحلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك