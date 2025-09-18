بدء استقبال طلبات فلاحي درعا للتعاقد على إنتاج بذار القمح

درعا-سانا

أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في درعا بدء استقبال طلبات الفلاحين الراغبين بالتعاقد لإنتاج بذار القمح لموسم 2025 / 2026، ضمن الجهود لتأمين احتياجات المزارعين وتشجيع التوسع في زراعة القمح عبر توفير البذار المناسب.

وأوضح مدير فرع المؤسسة في درعا جمال التركماني، في تصريح لمراسل “سانا”، أنه بإمكان الراغبين مراجعة مقر الفرع بمدينة إزرع لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ليتم لاحقاً إجراء الكشوف على الحقول والتأكد من مطابقتها لشروط الإنتاج بالكميات المتعاقد عليها.

وأضاف التركماني: إن عمليات غربلة وتعقيم البذار بدأت منذ نحو شهرين ونصف، حيث بلغت الكميات الجاهزة للتسليم للفلاحين حوالي 2100 طن، في حين يبلغ رصيد القمح الخام لدى الفرع نحو 10 آلاف طن.

وأشار إلى أن لدى مركز إكثار بذار درعا مركزاً أساسياً للغربلة والتعقيم بطاقة إنتاجية تصل إلى ستة أطنان في الساعة، إضافة إلى مركز متنقل مساند متوقف عن العمل حالياً.