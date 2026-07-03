السورية للبترول تعرض شراكاتها الاستراتيجية في مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني بدمشق

دمشق-سانا

شاركت الشركة السورية للبترول في مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني (SBBC) بدمشق، بمشاركة ممثلين عن الوزارات، وفعاليات اقتصادية من البلدين.



وذكرت الشركة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن مدير عمليات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشاريع بالشركة علاء الدين مريدن استعرض رؤية الشركة وخططها المستقبلية، وأبرز الشراكات الاستراتيجية مع شركات طاقة عالمية لتطوير حقول الغاز وزيادة الإنتاج.



كما تم طرح الفرص الاستثمارية، ومشاريع التعاون مع القطاع الخاص والشركات الدولية، التي شملت تطوير البنية التحتية الغازية، وخطوط نقل النفط والغاز، وإنشاء مجمع كيميائي متخصص.



وكانت أعمال مؤتمر مجلس ‏الأعمال السوري البريطاني‎ ‎SBBC ‎عقدت يوم أمس الأربعاء تحت شعار “بناء اقتصاد ‌‏متنوع”، بمشاركة ممثلين عن الوزارات ‏وفعاليات ‏اقتصادية من البلدين‎، وذلك في فندق غولدن مزة بدمشق‎.‎