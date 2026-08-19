وزير المالية يطلق الربط الإلكتروني بين التسليف ‏الشعبي وهرم بيراميد

دمشق-سانا

أطلق وزير المالية محمد يسر برنية اليوم الأربعاء ‏خدمة الربط الإلكتروني بين مصرف التسليف ‏الشعبي وشركة هرم بيراميد للحوالات المالية، بما ‏يتيح للمتعاملين مع المصرف ولاسيما المتقاعدين ‏تنفيذ عمليات السحب والإيداع عبر مراكز الشركة ‏بكل سهولة وسرعة وأمان‎.‎

وتتضمن خدمة الربط الإلكتروني إضافة نحو 220 ‏مركزاً تابعاً ‌‏لشركة هرم بيراميد إلى شبكة مصرف ‏التسليف الشعبي، التي تضم 65 فرعاً ‌‏موزعاً في ‏مختلف المحافظات السورية، سيستفيد منها أكثر من ‌‏150 ألف متقاعد متعامل مع المصرف.‏

شراكات مصرفية تعزز الخدمات

وأكد الوزير برنية في كلمة له أن إطلاق الخدمة ‏يأتي في إطار دعم الشراكات بين المؤسسات المالية ‏بهدف تحسين جودة الخدمة وتقريبها من المواطن، ‏مشيراً إلى أن تطوير الخدمات المصرفية والتحول ‏نحو القنوات الإلكترونية بات ضرورة لتعزيز ‏الشمول المالي ورفع كفاءة الوصول إلى المتعاملين‎.

وأوضح الوزير برنية أن الوزارة تضع في مقدمة ‏أولوياتها معالجة التحديات التي يواجهها المتقاعدون ‏في استلام رواتبهم، مؤكداً أن انتشار شركة هرم في ‏المحافظات يتيح تقديم خدمة أكثر سهولة ومرونة، ‏مع منح المتقاعدين معاملة مميزة تضمن حصولهم ‏على مستحقاتهم بكرامة ودون ازدحام‎.‎

وشدد الوزير برنية على أهمية توسيع الشراكات بين ‏مختلف المؤسسات المالية العامة والخاصة، بما فيها ‏المصارف التقليدية والإسلامية وشركات الحوالات ‏والتأمين، بهدف بناء منظومة خدمات متكاملة ترفع ‏جودة الخدمة وتدعم استقرار القطاع المالي.

تقنية تقرّب الخدمة من المواطن

بدوره أكد المدير العام لمصرف التسليف الشعبي ‏عدنان حسن أن إطلاق الخدمة يشكّل محطة مهمة ‏في مسار تطوير العمل المصرفي، إذ يفتح المجال ‏لتوسيع نطاق الخدمات وتعزيز قدرة المصرف على ‏الوصول إلى المتعاملين في مختلف المحافظات، ‏ضمن رؤية واضحة تضع تحسين خدمات المتعاملين ‏في صدارة الأولويات‎.‎

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل بداية سلسلة من ‏المشاريع التطويرية التي سيجري تنفيذها تباعاً خلال ‏المرحلة القريبة المقبلة، بهدف بناء منظومة مصرفية ‏أكثر حداثة وكفاءة قادرة على تقديم خدمات نوعية ‏تلبي احتياجات المتعاملين وتواكب متطلبات التحول ‏الرقمي‎.‎

‌‎150 ‎ألف متقاعد يستفيدون من الخدمة

وبين حسن أن الخدمة الجديدة تتيح لمتعاملي ‏المصرف، ولاسيما في محافظات إدلب والرقة ‏والحسكة، وبشكل خاص المتقاعدون الذين يتجاوز ‏عددهم 150 ألف متقاعد، إمكانية سحب أموالهم ‏ومعاشاتهم عبر مراكز شركة الهرم بسهولة ‏وموثوقية، بما يختصر الوقت والإجراءات ويوفر ‏قناة وصول عملية وآمنة للحصول على المستحقات. ‎

واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطبيقاً عملياً لتطوير ‏أدوات الدفع والتحصيل وتوسيع نقاط الخدمة خارج ‏الفروع التقليدية، بما يعزز قدرة المصرف على ‏الوصول إلى المتعاملين أينما كانوا، ويكرّس توجهه ‏نحو بناء خدمات مصرفية أكثر مرونة وكفاءة‎.‎

انتشار جغرافي يدعم وصولاً أوسع‎ ‎

من جانبه أكد المدير العام لشركة هرم بيراميد ‏للحوالات المالية فؤاد عاصي أن عملية الربط ‏الإلكتروني تُسهم في تقريب الخدمة المالية من ‏المواطن وتوسيع نقاط الوصول إليه، بما يعزز قدرة ‏الشركة على تقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة، ‏مشيراً إلى أن الشراكة مع المصرف تمثل نموذجاً ‏للتكامل بين الخبرة المصرفية والانتشار الجغرافي ‏والتقنيات الحديثة، بهدف واحد هو تقديم خدمة أكثر ‏سهولة وقرباً وكفاءة للمواطن‎.‎

ولفت عاصي إلى أن شركة الهرم أصبحت شريكاً ‏أساسياً للعديد من المنظمات الدولية والجمعيات ‏الخيرية في عمليات توزيع المساعدات النقدية، ‏مستندةً إلى شبكة انتشار واسعة، وأنظمة تقنية ‏متقدمة، وخبرة طويلة في ضمان وصول المبالغ إلى ‏مستحقيها بأعلى درجات الدقة والموثوقية‎.‎

‎ ‎وتجسد هذه الخطوة تحولاً عملياً في نهج وزارة ‏المالية نحو تحديث أدوات الخدمة العامة وتوسيع ‏نطاق الشمول المالي في سوريا، من خلال استثمار ‏التقنيات الحديثة وشبكات التوزيع الجغرافية المرنة، ‏حرصاً منها على صون كرامة المواطنين وتخفيف ‏الأعباء اللوجستية والمادية عن كاهلهم، ولا سيما في ‏المحافظات التي تعاني نقص الفروع المصرفية ‏العاملة‎.‎