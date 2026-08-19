وزير المالية يطلق الربط الإلكتروني بين التسليف ‏الشعبي وهرم بيراميد

دمشق-سانا
أطلق وزير المالية محمد يسر برنية اليوم الأربعاء خدمة الربط الإلكتروني بين مصرف التسليف الشعبي وشركة هرم بيراميد للحوالات المالية، بما يتيح للمتعاملين مع المصرف ولاسيما المتقاعدين تنفيذ عمليات السحب والإيداع عبر مراكز الشركة بكل سهولة وسرعة وأمان.
وتتضمن خدمة الربط الإلكتروني إضافة نحو 220 مركزاً تابعاً لشركة هرم بيراميد إلى شبكة مصرف التسليف الشعبي، التي تضم 65 فرعاً موزعاً في مختلف المحافظات السورية، سيستفيد منها أكثر من 150 ألف متقاعد متعامل مع المصرف.
شراكات مصرفية تعزز الخدمات
وأكد الوزير برنية في كلمة له أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار دعم الشراكات بين المؤسسات المالية بهدف تحسين جودة الخدمة وتقريبها من المواطن، مشيراً إلى أن تطوير الخدمات المصرفية والتحول نحو القنوات الإلكترونية بات ضرورة لتعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة الوصول إلى المتعاملين.
وأوضح الوزير برنية أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها معالجة التحديات التي يواجهها المتقاعدون في استلام رواتبهم، مؤكداً أن انتشار شركة هرم في المحافظات يتيح تقديم خدمة أكثر سهولة ومرونة، مع منح المتقاعدين معاملة مميزة تضمن حصولهم على مستحقاتهم بكرامة ودون ازدحام.
وشدد الوزير برنية على أهمية توسيع الشراكات بين مختلف المؤسسات المالية العامة والخاصة، بما فيها المصارف التقليدية والإسلامية وشركات الحوالات والتأمين، بهدف بناء منظومة خدمات متكاملة ترفع جودة الخدمة وتدعم استقرار القطاع المالي.
تقنية تقرّب الخدمة من المواطن
بدوره أكد المدير العام لمصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أن إطلاق الخدمة يشكّل محطة مهمة في مسار تطوير العمل المصرفي، إذ يفتح المجال لتوسيع نطاق الخدمات وتعزيز قدرة المصرف على الوصول إلى المتعاملين في مختلف المحافظات، ضمن رؤية واضحة تضع تحسين خدمات المتعاملين في صدارة الأولويات.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل بداية سلسلة من المشاريع التطويرية التي سيجري تنفيذها تباعاً خلال المرحلة القريبة المقبلة، بهدف بناء منظومة مصرفية أكثر حداثة وكفاءة قادرة على تقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات المتعاملين وتواكب متطلبات التحول الرقمي.
150 ألف متقاعد يستفيدون من الخدمة
وبين حسن أن الخدمة الجديدة تتيح لمتعاملي المصرف، ولاسيما في محافظات إدلب والرقة والحسكة، وبشكل خاص المتقاعدون الذين يتجاوز عددهم 150 ألف متقاعد، إمكانية سحب أموالهم ومعاشاتهم عبر مراكز شركة الهرم بسهولة وموثوقية، بما يختصر الوقت والإجراءات ويوفر قناة وصول عملية وآمنة للحصول على المستحقات.
واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطبيقاً عملياً لتطوير أدوات الدفع والتحصيل وتوسيع نقاط الخدمة خارج الفروع التقليدية، بما يعزز قدرة المصرف على الوصول إلى المتعاملين أينما كانوا، ويكرّس توجهه نحو بناء خدمات مصرفية أكثر مرونة وكفاءة.
انتشار جغرافي يدعم وصولاً أوسع
من جانبه أكد المدير العام لشركة هرم بيراميد للحوالات المالية فؤاد عاصي أن عملية الربط الإلكتروني تُسهم في تقريب الخدمة المالية من المواطن وتوسيع نقاط الوصول إليه، بما يعزز قدرة الشركة على تقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة، مشيراً إلى أن الشراكة مع المصرف تمثل نموذجاً للتكامل بين الخبرة المصرفية والانتشار الجغرافي والتقنيات الحديثة، بهدف واحد هو تقديم خدمة أكثر سهولة وقرباً وكفاءة للمواطن.
ولفت عاصي إلى أن شركة الهرم أصبحت شريكاً أساسياً للعديد من المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية في عمليات توزيع المساعدات النقدية، مستندةً إلى شبكة انتشار واسعة، وأنظمة تقنية متقدمة، وخبرة طويلة في ضمان وصول المبالغ إلى مستحقيها بأعلى درجات الدقة والموثوقية.
وتجسد هذه الخطوة تحولاً عملياً في نهج وزارة المالية نحو تحديث أدوات الخدمة العامة وتوسيع نطاق الشمول المالي في سوريا، من خلال استثمار التقنيات الحديثة وشبكات التوزيع الجغرافية المرنة، حرصاً منها على صون كرامة المواطنين وتخفيف الأعباء اللوجستية والمادية عن كاهلهم، ولا سيما في المحافظات التي تعاني نقص الفروع المصرفية العاملة.