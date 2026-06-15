دورة تدريبية في ريف دمشق لتطوير برنامج التحسين الوراثي للثروة الحيوانية

ريف دمشق-سانا

ركزت الدورة التدريبية “السجلات وتقدير القيمة التربوية لحيوانات المزرعة ‏باستخدام حزمة البرنامج الإحصائي (‏VCE‏)”، التي نظمتها وزارة الزراعة و‏منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، على ‏آليات جمع وتنظيم البيانات المتعلقة بالإنتاج والصحة والخصوبة والنمو بغية تطوير ‏برامج التحسين الوراثي للثروة الحيوانية، وبناء قدرات الكوادر الفنية.‏

وتتضمن الدورة التي بدأت اليوم الإثنين في الصبوة بريف دمشق وتستمر أربعة ‏أيام محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول أسس مسك السجلات الحيوانية، ‏إضافة إلى التدريب على استخدام حزمة البرنامج الإحصائي في تحليل البيانات ‏الوراثية وتقدير القيم التربوية للحيوانات، بما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية ‏للقطعان.‏

التحسين الوراثي أساس تطوير الثروة الحيوانية

أكد معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والتنمية الريفية أيهم عبد القادر ‏أهمية التحسين الوراثي في تطوير منظومة الإنتاج الحيواني والحفاظ على الموارد ‏الوراثية المحلية، مشيراً إلى أن السلالات المحلية تمتلك ميزات تأقلمية مهمة تجعلها ‏أكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية والأمراض الحيوانية.‏

وأوضح عبد القادر أن استخدام البرامج الإحصائية الحديثة في تقييم الحيوانات ‏وتحليل بياناتها الوراثية يسهم في اختيار الحيوانات الأكثر كفاءة وإنتاجية، الأمر ‏الذي ينعكس إيجاباً على تطوير القطاع الحيواني وزيادة العائد الاقتصادي للمربين ‏وتعزيز الأمن الغذائي.‏

تأهيل كوادر وطنية

من جانبه بين مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي ‏القاحلة “أكساد” الدكتور نصر الدين العبيد، أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر ‏الفنية وتأهيلها لاستخدام أحدث التقانات العلمية في مجال التحسين الوراثي.‏

وأشار العبيد إلى أن السجلات الدقيقة والمنظمة تشكل الركيزة الأساسية لنجاح ‏برامج التحسين الوراثي، لكونها توفر البيانات اللازمة لتقييم الحيوانات بصورة ‏علمية واختيار أفضلها للأجيال القادمة، بما يضمن زيادة الإنتاجية والحفاظ على ‏السلالات المحلية.‏

ولفت مدير إدارة بحوث الثروة الحيوانية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ‏مهند منى، إلى أن الدورة تمثل المرحلة الثانية من سلسلة دورات متخصصة في ‏مجال التحسين الوراثي، وتهدف إلى تأهيل كوادر وطنية قادرة على إعادة تقييم ‏وتطوير القطيع الوطني والحفاظ على السلالات المحلية، وتحسين إنتاجيتها بما يخدم ‏التنمية الزراعية المستدامة.‏

يُذكر أن منظمة “أكساد”، التي أُسست عام 1968 وتتخذ من دمشق مقراً لها، تُعنى ‏بتنفيذ مشاريع زراعية تنموية في الدول العربية، وتهدف إلى تحسين الإنتاجية ‏الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي العربي.‏