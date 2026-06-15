دورة تدريبية في ريف دمشق لتطوير برنامج التحسين الوراثي للثروة الحيوانية

ريف دمشق-سانا
ركزت الدورة التدريبية “السجلات وتقدير القيمة التربوية لحيوانات المزرعة باستخدام حزمة البرنامج الإحصائي (VCE)”، التي نظمتها وزارة الزراعة ومنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، على آليات جمع وتنظيم البيانات المتعلقة بالإنتاج والصحة والخصوبة والنمو بغية تطوير برامج التحسين الوراثي للثروة الحيوانية، وبناء قدرات الكوادر الفنية.
وتتضمن الدورة التي بدأت اليوم الإثنين في الصبوة بريف دمشق وتستمر أربعة أيام محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول أسس مسك السجلات الحيوانية، إضافة إلى التدريب على استخدام حزمة البرنامج الإحصائي في تحليل البيانات الوراثية وتقدير القيم التربوية للحيوانات، بما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية للقطعان.
التحسين الوراثي أساس تطوير الثروة الحيوانية
أكد معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والتنمية الريفية أيهم عبد القادر أهمية التحسين الوراثي في تطوير منظومة الإنتاج الحيواني والحفاظ على الموارد الوراثية المحلية، مشيراً إلى أن السلالات المحلية تمتلك ميزات تأقلمية مهمة تجعلها أكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية والأمراض الحيوانية.
وأوضح عبد القادر أن استخدام البرامج الإحصائية الحديثة في تقييم الحيوانات وتحليل بياناتها الوراثية يسهم في اختيار الحيوانات الأكثر كفاءة وإنتاجية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تطوير القطاع الحيواني وزيادة العائد الاقتصادي للمربين وتعزيز الأمن الغذائي.
تأهيل كوادر وطنية
من جانبه بين مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” الدكتور نصر الدين العبيد، أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية وتأهيلها لاستخدام أحدث التقانات العلمية في مجال التحسين الوراثي.
وأشار العبيد إلى أن السجلات الدقيقة والمنظمة تشكل الركيزة الأساسية لنجاح برامج التحسين الوراثي، لكونها توفر البيانات اللازمة لتقييم الحيوانات بصورة علمية واختيار أفضلها للأجيال القادمة، بما يضمن زيادة الإنتاجية والحفاظ على السلالات المحلية.
ولفت مدير إدارة بحوث الثروة الحيوانية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية مهند منى، إلى أن الدورة تمثل المرحلة الثانية من سلسلة دورات متخصصة في مجال التحسين الوراثي، وتهدف إلى تأهيل كوادر وطنية قادرة على إعادة تقييم وتطوير القطيع الوطني والحفاظ على السلالات المحلية، وتحسين إنتاجيتها بما يخدم التنمية الزراعية المستدامة.
يُذكر أن منظمة “أكساد”، التي أُسست عام 1968 وتتخذ من دمشق مقراً لها، تُعنى بتنفيذ مشاريع زراعية تنموية في الدول العربية، وتهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي العربي.