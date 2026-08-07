مجلس الأعمال السوري الأردني يستكمل تشكيل مجلس إدارته بتعيين ستة أعضاء جدد

دمشق-سانا

أصدر مجلس الأعمال السوري الأردني قراراً يقضي باستكمال تشكيل مجلس إدارته من خلال تعيين ستة أعضاء جدد، وذلك استناداً إلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة المتضمن تشكيل المجلس عن الجانب السوري، ووفق توصيات الاجتماع التأسيسي الأول الرامية إلى توسيع مجلس الإدارة وتنويع اختصاصاته، بما يعزز دوره في تطوير التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن.

وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة، اليوم الخميس، جرى تعيين كل من: نزار حبوب، وفادي الحمادي، وراكان خالد ضوقان (الخضير)، وعبد الباسط مللوك، وأحمد المحاميد، ومحمد عماد مولوي أعضاءً في مجلس الإدارة، ليصبح عدد أعضائه اثني عشر عضواً.

ونص القرار على تمتع الأعضاء المعينين بالحقوق، والتزامهم بالواجبات والمسؤوليات المنصوص عليها في ميثاق المجلس ونظامه الداخلي والقرارات النافذة، على أن تحدد مهامهم واللجان التي سيشاركون فيها بقرارات لاحقة، وفق خبراتهم واختصاصاتهم ومتطلبات خطة عمل المجلس، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.

ويأتي استكمال تشكيل مجلس إدارة مجلس الأعمال السوري الأردني في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا والأردن، وتنظيم عمل المجلس بما يسهم في توسيع الشراكات الاستثمارية، وتطوير العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين.