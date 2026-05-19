الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يتفقد توسعة مصفاة بانياس وخطط رفع الإنتاج

طرطوس-سانا

اطلع الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، خلال جولة ميدانية، على التحضيرات الخاصة بأعمال العمرة الشاملة والصيانة الكبرى لمصفاة بانياس وخطط رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز إنتاج المشتقات النفطية إلى جانب متابعة إجراءات السلامة المهنية وسير العمل الفني والهندسي.

وذكرت الشركة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الجولة شملت زيارة ساحات التوسعة المخصصة لاستقبال الفيول العراقي، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث وصلت كمية الصهاريج المفرغة يومياً إلى نحو 800 صهريج مع العمل على رفعها إلى ألف صهريج كل 24 ساعة خلال الفترة المقبلة.

وأشاد قبلاوي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الفنية والهندسية في المصفاة لإنجاح هذه الأعمال وتعزيز الجاهزية التشغيلية.

يذكر أن الكوادر الفنية العاملة في شركة مصفاة بانياس نفذت، في الـ 4 من شهر أيار الجاري، مجموعة من الأعمال الهندسية والفنية أسهمت بزيادة القدرة التشغيلية، وتوفير الوقت المخصص لعمليات تفريغ ناقلات الفيول العراقي التي تصل إلى الشركة.