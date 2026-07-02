السورية للتجارة تناقش تطوير 440 منفذ بيع وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص

دمشق-سانا

ناقش مجلس إدارة المؤسسة السورية للتجارة، خلال اجتماع برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن، خطط تطوير المؤسسة وتعزيز دورها في السوق، عبر شراكة مع القطاع الخاص لتشغيل وتطوير نحو 440 صالة ومنفذ بيع في مختلف المحافظات.

وأكد الحسن خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، أن الشراكة مع القطاع الخاص تهدف إلى دعم المنتج الوطني، وتأمين المواد الأساسية للمواطنين بأسعار موحدة وجودة مناسبة، بما يعزز استقرار الأسواق ويحد من الاحتكار.

بدوره، أوضح المدير العام للمؤسسة عامر قسوم أن مشروع الشراكة وصل إلى مراحله النهائية، مع التأكيد على الحفاظ على الكوادر العاملة وتأهيلها، والالتزام بعرض المنتجات الوطنية بأسعار مدروسة وموحدة.

وأشار قسوم إلى أن المؤسسة تعمل أيضاً على تفعيل أسطول النقل، ولا سيما لنقل الغاز والقمح، بهدف رفع كفاءة العمل وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع، على أهمية المضي في تنفيذ خطط التطوير والشراكة، بما يعزز دور المؤسسة، ويحسن الخدمات، ويدعم استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية.

وتعمل المؤسسة السورية للتجارة على تطوير منافذ البيع التابعة لها وتوسيع خدماتها، ضمن خطة تستهدف تعزيز دورها في توفير السلع الأساسية ودعم المنتج الوطني، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.