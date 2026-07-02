معارض دمشق التخصصية تستقطب شركات عربية وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار

دمشق-سانا

تعكس المشاركة العربية الواسعة في سلسلة المعارض التخصصية المقامة في مدينة المعارض الجديدة بدمشق تنامي الاهتمام بالفرص الاستثمارية التي توفرها السوق السورية، في ظل الحراك الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وما تتيحه مرحلة إعادة الإعمار من آفاق واعدة لإقامة شراكات صناعية وتجارية تسهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة ودعم الإنتاج المحلي.

وأكد عدد من المشاركين العرب في تصريحات لـ سانا، أن المعارض شكلت منصة مباشرة لعرض أحدث المنتجات والتقنيات، وبحث فرص التعاون بين الشركات العربية ونظيراتها السورية، بما يعزز حضور الاستثمارات العربية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كابلات الرياض تبدأ التشغيل في سوريا

وأوضح نائب رئيس المبيعات في مجموعة كابلات الرياض السعودية ماهر عبد الواحد أن مشاركة المجموعة تأتي انطلاقاً من إيمانها بالفرص الواعدة التي توفرها السوق السورية، مشيراً إلى أن المجموعة وقّعت اتفاقية لإدارة وتشغيل الشركة السورية للكابلات بالتعاون مع الصندوق السيادي السوري لمدة عشرين عاماً.

وبيّن أن الشركة باشرت الإنتاج داخل سوريا بأيدٍ وكفاءات وطنية، لتطرح منتجاتها في الأسواق المحلية وفق أعلى المواصفات العالمية.

ولفت عبد الواحد إلى أن المجموعة تفخر بكونها أول مصنع سعودي يطلق تجربة صناعية وإنتاجية فعلية داخل سوريا، مؤكداً التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة وتقديم منتجات قادرة على تلبية احتياجات السوق والمساهمة في دعم القطاع الصناعي الوطني.

اهتمام متزايد بالسوق السورية

من جانبه، أوضح المهندس غياث صافية من شركة البيت السريع الإماراتية أن الشركة تشارك للمرة الأولى في معارض ضمن سوريا، بهدف التعريف بتقنيات البناء بالحديد البارد، التي تمتاز بسرعة التنفيذ والجودة العالية، بعد نجاحها في تنفيذ أكثر من 200 مشروع في دولة الإمارات.

وذكر صافية أن الإقبال الذي شهده جناح الشركة يعكس اهتماماً متزايداً بهذه التقنية الحديثة، معرباً عن تطلع الشركة إلى إقامة شراكات مع الشركات السورية والمساهمة في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار من خلال حلول إنشائية متطورة.

تلبية احتياجات السوق

بدوره، أكد مدير المبيعات في شركة ليمار الأردنية علي العطاري، أن السوق السورية تشهد طلباً متزايداً على منتجات الإنارة والتجهيزات الكهربائية ذات الجودة العالية، مبيناً أن الشركة افتتحت قبل ثلاثة أشهر مركزاً لتوزيع الجملة في دمشق، وسجلت حضوراً جيداً لدى المهندسين والمقاولين.

وأوضح العطاري أن الشركة تعرض منظومة متكاملة من حلول الإنارة الداخلية والخارجية وإنارة الطرق، إلى جانب المفاتيح والأباريز والتجهيزات الكهربائية، مع كفالات تصل إلى خمس سنوات، بما يلبي احتياجات المشاريع السكنية والحكومية.

وتستمر سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026 حتى الثالث من تموز الجاري في مدينة المعارض الجديدة بدمشق، جامعة تحت سقف واحد معارض TechnoBuild للبناء والإنشاءات، وSyria Energy للطاقة والكهرباء، وSINEX للصناعة، بمشاركة عشرات الشركات السورية والعربية والدولية، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الإقليمي بالسوق السورية، وتعزز فرص إقامة شراكات واستثمارات تسهم في دعم عملية إعادة الإعمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.