رئيس اتحاد غرف التجارة يبحث مع وفد تركي مشاريع مشتركة وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال

دمشق-سانا

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة علاء العلي مع وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك “أوسياد” برئاسة رئيس مجلس الجمعية نيفافك يليتس، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث جرى عرض فرص إقامة مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مقر الاتحاد اليوم الأربعاء بدمشق، أكد رئيس اتحاد غرف التجارة استعداد الاتحاد لتقديم كل ما يلزم لدعم التشبيك بين رجال الأعمال في البلدين، وتسهيل التواصل المباشر بينهم، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار المشترك.

يذكر أن جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية “أوسياد”، تضم أكثر من 50 ألف رجل أعمال يعملون في مختلف القارات، وتتجاوز فروعها 90 فرعاً حول العالم، وأسست مؤخراً فرعاً لها في سوريا.