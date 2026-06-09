غرف التجارة: استقبال طلبات المشاركة بالصالون السوري- الصيني حتى الـ 25 من حزيران

دمشق-سانا



أعلن اتحاد غرف التجارة السورية عن استقبال طلبات المشاركة في الصالون السوري- الصيني المتخصص بقطاع البناء والتطوير العقاري والمقرر عقده في مدينة بكين خلال شهر آب القادم، بالتعاون مع سفارة الجمهورية العربية السورية في بكين، ومجلس الأعمال السوري الصيني.



وأوضح الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن الحدث سيجمع عدداً من كبرى شركات البناء والتطوير العقاري الصينية، بهدف استعراض فرص الاستثمار والتعاون، وإقامة الشراكات التجارية في مشاريع إعادة الإعمار والتطوير العمراني في سوريا.



وبين الاتحاد أن شروط التقدم للمشاركة تتضمن تقديم صورة عن السجل التجاري للشركة، والملف التعريفي الخاص بها، على أن يرشح كل متقدم ممثلاً واحداً فقط لحضور الفعالية.



ولفت إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة والوثائق المطلوبة في الـ 25 من حزيران الجاري، عبر الإيميل التالي:

anas.bao@fedcimmsyr.sy

ودعا الاتحاد إلى إرسال الطلبات ضمن المهلة المتحددة، للمراجعة والتقييم قبل اختيار الشركات المشاركة وفقاً لمعايير الكفاءة والخبرة وملاءمة النشاط لأهداف الصالون.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم اختيار أفضل 30 شركة سورية متقدمة لتمثيل الجانب السوري في أعمال الصالون وفق معايير يحددها الاتحاد، بما يضمن اختيار الشركات الأكثر كفاءة وخبرة وملاءمة لأهداف الفعالية.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أصدر في الـ 19 من تشرين الثاني الماضي، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري الصيني، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والصين.