افتتاح عراءات دوكمة في مركزي القامشلي وعامودا بالحسكة لتسهيل عمليات تسويق الحبوب‎ ‎

الحسكة-سانا‏

باشرت المؤسسة السورية للحبوب افتتاح عراءات دوكمة في مركزي القامشلي ‏وعامودا في الحسكة، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز الاستلام، وتعزيز جاهزيتها ‏لاستقبال محصول الحبوب خلال الموسم التسويقي الحالي‎.‎

ووفق ما ذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أكدت ‏مؤسسة الحبوب أن افتتاح العراءات الجديدة يندرج ضمن الإجراءات المتخذة لدعم ‏الموسم التسويقي، وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال المحصول، بما يخفف الأعباء عن ‏المزارعين، ويضمن كفاءة عمليات الاستلام والتخزين‎.‎

وتأتي هذه الخطوة بتوجيه من نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية ‏ماهر خليل الحسن، وفي إطار الاستجابة لزيادة الكميات الواردة من المزارعين، بما يسهم ‏في تسريع عمليات الاستلام والتفريغ، وتقليص فترات الانتظار، وتحسين انسيابية العمل ‏في مراكز التسويق‎.‎

وكان الحسن أجرى في وقت سابق اليوم، جولة ‏ميدانية تفقدية شملت مراكز استلام ‏محصول القمح في كبكا وحطين وعامودا وصومعة القامشلي في محافظة الحسكة، لمتابعة ‏سير عمليات التسليم والاستلام، ومعالجة التحديات التي تواجه المزارعين‎.‎