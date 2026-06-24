افتتاح عراءات دوكمة في مركزي القامشلي وعامودا بالحسكة لتسهيل عمليات تسويق الحبوب‎ ‎

الحسكة-سانا
باشرت المؤسسة السورية للحبوب افتتاح عراءات دوكمة في مركزي القامشلي وعامودا في الحسكة، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز الاستلام، وتعزيز جاهزيتها لاستقبال محصول الحبوب خلال الموسم التسويقي الحالي.
ووفق ما ذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أكدت مؤسسة الحبوب أن افتتاح العراءات الجديدة يندرج ضمن الإجراءات المتخذة لدعم الموسم التسويقي، وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال المحصول، بما يخفف الأعباء عن المزارعين، ويضمن كفاءة عمليات الاستلام والتخزين.
وتأتي هذه الخطوة بتوجيه من نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن، وفي إطار الاستجابة لزيادة الكميات الواردة من المزارعين، بما يسهم في تسريع عمليات الاستلام والتفريغ، وتقليص فترات الانتظار، وتحسين انسيابية العمل في مراكز التسويق.
وكان الحسن أجرى في وقت سابق اليوم، جولة ميدانية تفقدية شملت مراكز استلام محصول القمح في كبكا وحطين وعامودا وصومعة القامشلي في محافظة الحسكة، لمتابعة سير عمليات التسليم والاستلام، ومعالجة التحديات التي تواجه المزارعين.