معاون وزير الاقتصاد والصناعة: المعارض نقطة ‏الانطلاق الأساسية للتصدير ‏

دمشق-سانا
أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد ياسين حورية أن المعارض تشكل نقطة الانطلاق الأساسية لعمليات التصدير، نظراً لدورها المهم في التعريف بالمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها.
وأوضح حورية في تصريح لـ سانا خلال جولته في المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية “فود إكسبو 2026″، أن الصناعة من دون تصدير تفقد جانباً مهماً من دورها الاقتصادي، مبيناً أن المعارض تمثل منصة فعالة لتعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق المحلية والخارجية والمساعدة في عملية التصدير.
وأشار حورية إلى أن معرض “فود إكسبو 2026” شهد مشاركة واسعة للشركات والمصانع السورية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، لافتاً إلى أن المنتجات الغذائية السورية تتمتع بسمعة عالمية، وتصل إلى أكثر من 70 دولة، ما يجعل دعم هذا القطاع والترويج له أولوية مهمة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن مشاركة شركات عربية وإقليمية في المعرض تعكس مكانته وأهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز فرص التصدير والتعاون التجاري.
وانطلقت، يوم الأحد الماضي، فعاليات معرض “فود إكسبو 2026” في مدينة المعارض بدمشق، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، وبمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعربية ودولية، ويستمر حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري، بهدف الترويج للمنتجات الغذائية السورية واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.