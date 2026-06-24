معاون وزير الاقتصاد والصناعة: المعارض نقطة ‏الانطلاق الأساسية للتصدير ‏

دمشق-سانا‏

أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد ‏ياسين حورية أن المعارض تشكل نقطة الانطلاق ‏الأساسية لعمليات التصدير، نظراً لدورها المهم في ‏التعريف بالمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها‎.‎

وأوضح حورية في تصريح لـ سانا خلال جولته في ‏المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية “فود إكسبو ‌‏2026″، أن الصناعة من دون تصدير تفقد جانباً مهماً من ‏دورها الاقتصادي، مبيناً أن المعارض تمثل منصة فعالة ‏لتعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق المحلية ‏والخارجية والمساعدة في عملية التصدير‎.‎

‎ وأشار حورية إلى أن معرض “فود إكسبو 2026” شهد ‏مشاركة واسعة للشركات والمصانع السورية العاملة في ‏قطاع الصناعات الغذائية، لافتاً إلى أن المنتجات الغذائية ‏السورية تتمتع بسمعة عالمية، وتصل إلى أكثر من 70 ‏دولة، ما يجعل دعم هذا القطاع والترويج له أولوية مهمة ‏خلال المرحلة المقبلة‎.‎

وأشار إلى أن مشاركة شركات عربية وإقليمية في ‏المعرض تعكس مكانته وأهميته الاقتصادية ودوره في ‏تعزيز فرص التصدير والتعاون التجاري‎.‎

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وانطلقت، يوم الأحد الماضي، فعاليات معرض “فود ‏إكسبو 2026” في مدينة المعارض بدمشق، برعاية ‏وزارة الاقتصاد والصناعة، وبمشاركة أكثر من 300 ‏شركة محلية وعربية ودولية، ويستمر حتى الخامس ‏والعشرين من حزيران الجاري، بهدف الترويج للمنتجات ‏الغذائية السورية واستكشاف الفرص التجارية ‏والاستثمارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية‎.‎

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