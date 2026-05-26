حماية المستهلك تكثف الرقابة على محال الحلويات والألبسة بدمشق قبيل ‏العيد‎ ‎

دمشق-سانا
كثفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق جولاتِها الرقابية على محال الحلويات والألبسة في أسواق المدينة قبيل عيد الأضحى المبارك، بهدف ضبط الأسواق ومنع حالات الاستغلال والتلاعب بالأسعار مع زيادة الإقبال على الشراء خلال فترة العيد.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق غياث بكور لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن الجولات شملت التأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار، والتدقيق في الفواتير النظامية، ومراقبة الالتزام بالأسعار المحددة، إضافة إلى متابعة التقيد بالشروط الصحية في محال الحلويات وسلامة المواد المعروضة للبيع.
وأشار بكور إلى أنه تم تنظيم عدد من الضبوط توزعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير نظامية، ومخالفات تتعلق بالشروط الصحية، مؤكداً استمرار الدوريات التموينية بجولاتها اليومية في مختلف أسواق دمشق، ولا سيما خلال فترة ما قبل العيد لضمان حماية المستهلك واستقرار الأسواق.
وأكد بكور أن المديرية تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتتابع الشكاوى الواردة بشكل فوري، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي حالات غش أو تلاعب بالأسعار.
وتشهد الأسواق السورية قبيل الأعياد تكثيفاً للجولات الرقابية من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف ضبط الأسعار والتأكد من جودة المواد المعروضة ومنع المخالفات التموينية، بما يسهم في حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار التمويني في الأسواق.
