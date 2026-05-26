حماية المستهلك تكثف الرقابة على محال الحلويات والألبسة بدمشق قبيل ‏العيد‎ ‎

دمشق-سانا‎ ‎

‎ ‎

كثفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق جولاتِها الرقابية على ‏محال الحلويات والألبسة في أسواق المدينة قبيل عيد الأضحى المبارك، بهدف ‏ضبط الأسواق ومنع حالات الاستغلال والتلاعب بالأسعار مع زيادة الإقبال ‏على الشراء خلال فترة العيد‎.

‎ ‎

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق غياث بكور ‏لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن الجولات شملت التأكد من الإعلان الواضح ‏عن الأسعار، والتدقيق في الفواتير النظامية، ومراقبة الالتزام بالأسعار المحددة، ‏إضافة إلى متابعة التقيد بالشروط الصحية في محال الحلويات وسلامة المواد ‏المعروضة للبيع‎. ‎

‎ ‎

وأشار بكور إلى أنه تم تنظيم عدد من الضبوط توزعت بين عدم الإعلان ‏عن الأسعار وعدم حيازة فواتير نظامية، ومخالفات تتعلق بالشروط الصحية، ‏مؤكداً استمرار الدوريات التموينية بجولاتها اليومية في مختلف أسواق دمشق، ‏ولا سيما خلال فترة ما قبل العيد لضمان حماية المستهلك واستقرار الأسواق‎. ‎

‎ ‎

وأكد بكور أن المديرية تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتتابع ‏الشكاوى الواردة بشكل فوري، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الجهات ‏الرقابية والإبلاغ عن أي حالات غش أو تلاعب بالأسعار‎. ‎

‎ ‎

وتشهد الأسواق السورية قبيل الأعياد تكثيفاً للجولات الرقابية من قبل ‏مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف ضبط الأسعار والتأكد من ‏جودة المواد المعروضة ومنع المخالفات التموينية، بما يسهم في حماية ‏المواطنين وتعزيز الاستقرار التمويني في الأسواق‎.‎