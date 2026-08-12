وزير الزراعة يبحث مع إيفاد توسيع مشاريع التنمية الريفية في ‏سوريا

دمشق-سانا‏

بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان اليوم الأربعاء، مع ‏ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، توفيق الزابري، ‏المشاريع التي ينفذها الصندوق في سوريا وخطته للمرحلة ‏المقبلة‎.‎

وأكد الوزير السويدان خلال الاجتماع انفتاح سوريا على ‏التعاون مع الدول العربية والجهات والمنظمات الدولية، ‏وحرص الوزارة على توجيه الدعم نحو مشاريع مستدامة تترك ‏أثراً مباشراً وإيجابياً على المزارعين، وتسريع الإجراءات ‏وتقديم التسهيلات التي تساعدهم على التعافي والاستقرار‎.‎

النهوض بالقطاع الزراعي

واستعرض الوزير السويدان رؤية الوزارة واستراتيجيتها ‏للنهوض بالقطاع الزراعي، بما يشمل إدارة الأصول الإنتاجية، ‏وتطوير عمل المصرف الزراعي، وتوفير القروض الميسرة ‏واعتماد أنظمة الري الحديثة والطاقة البديلة، وتعزيز الإرشاد ‏والتعاونيات الزراعية، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على ‏الدخول كشريك في النهضة الزراعية من خلال المشاريع ‏الاستثمارية الكبرى والزراعة التعاقدية والصناعات التحويلية‎.‎

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية استكمال مشاريع الري ‏الحكومية المتوقفة وإدخال التقانات الحديثة إليها، مع التركيز ‏على المحافظات الشرقية لما تمتلكه من موارد متنوعة ‏ومساحات واسعة قابلة للزراعة والاستثمار، مؤكداً جاهزية ‏الوزارة لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ المشاريع ‏المطروحة‎.‎

دعم تعافي القطاع الزراعي

من جانبه، استعرض الزابري المشاريع التي نفذها الصندوق في ‏سوريا منذ بدء عمله عام 1982، ومشروع تطوير الثروة ‏الحيوانية الجاري تنفيذه بمختلف مكوناته، إضافة إلى المشروع ‏المقترح للمرحلة المقبلة لدعم تعافي القطاع الزراعي، وفق ‏رؤية الصندوق وتوجهات وزارة الزراعة، موضحاً آليات ‏التمويل ومدته ومراحله‎.‎

ولفت الزابري إلى أن إيفاد هو الصندوق الوحيد التابع للأمم ‏المتحدة المتخصص بالتنمية الريفية، ولا سيما في مجالات ‏مكافحة الفقر ودعم صغار المزارعين وتعزيز دور المرأة ‏الريفية، مشدداً على أهمية تحديث البيانات والإحصاءات ‏الزراعية، وخاصة المتعلقة بالموارد المائية والري‎.‎

يذكر أن إيفاد‎ (IFAD)‌‏ هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ‏ومؤسسة مالية دولية تأسست عام 1977 ويقع مقرها في روما ‏بإيطاليا، وتهدف إلى القضاء على الفقر والجوع في المناطق ‏الريفية بالبلدان النامية عبر تقديم قروض ومنح منخفضة الفائدة‎.‎