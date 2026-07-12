محافظة درعا تشهد تحسناً في توفر المشتقات النفطية بعد وصول كميات جديدة

درعا-سانا‌‎ ‎

شهدت محافظة درعا خلال الأيام الأخيرة تحسناً ملحوظاً في توفر ‏المشتقات النفطية بعد فترة من النقص المؤقت الذي أدى إلى ازدحام ‏على محطات الوقود وزيادة الطلب على المحروقات، ومع وصول ‏كميات جديدة إلى المحافظة عادت عمليات التزويد إلى طبيعتها، وسط ‏ارتياح أصحاب المحطات والعاملين فيها والمواطنين‎.‎

وفي هذا الصدد أوضح علاء محاميد صاحب محطة محروقات، في ‏تصريح لـ سانا أمس السبت، أن الأيام الأخيرة شهدت تحسناً واضحاً ‏في توفر المحروقات وأصبحت المادة متاحة بكميات كافية بعد فترة ‏من النقص الأمر الذي أسهم في إنهاء الازدحام على محطات الوقود، ‏وتلبية احتياجات المواطنين بصورة أفضل‎.‎

بدوره، حسين محاميد صاحب محطة محروقات في درعا المدينة، ‏أشار في تصريح مماثل، إلى أن النقص المؤقت في المحروقات سببه ‏زيادة الإقبال على الشراء بعد انخفاض الأسعار، ما أدى إلى نفاد ‏الكميات المتوافرة في عدد من المحطات خلال وقت قصير ومع ‏استئناف عمليات التوريد ووصول دفعات جديدة عادت المادة للتوفر ‏بشكل جيد، وأصبحت المحطات قادرة على تزويد المواطنين ‏باحتياجاتهم بصورة منتظمة‎.‎

معاذ سويدان عامل في محطة محروقات، بيّن أن الوضع عاد إلى ‏الاستقرار مع وصول كميات جديدة من الوقود وأصبحت المحطات ‏تعمل بشكل طبيعي، وتلبي الطلب المتزايد على المادة‎.‎

وشهدت الأسواق خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة في الطلب على ‏المحروقات بالتزامن مع انخفاض الأسعار، الأمر الذي تسبب بنقص ‏مؤقت في الكميات المتوافرة بمحطات الوقود ومع تعزيز التوريدات ‏ووصول كميات إضافية بدأت الأزمة بالانفراج تدريجياً وعادت ‏عمليات التوزيع إلى وضعها الطبيعي، بما يسهم في تلبية احتياجات ‏المواطنين ودعم حركة النقل والأنشطة الاقتصادية في محافظة درعا‎.‎