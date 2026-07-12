محافظة درعا تشهد تحسناً في توفر المشتقات النفطية بعد وصول كميات جديدة

درعا-سانا
شهدت محافظة درعا خلال الأيام الأخيرة تحسناً ملحوظاً في توفر المشتقات النفطية بعد فترة من النقص المؤقت الذي أدى إلى ازدحام على محطات الوقود وزيادة الطلب على المحروقات، ومع وصول كميات جديدة إلى المحافظة عادت عمليات التزويد إلى طبيعتها، وسط ارتياح أصحاب المحطات والعاملين فيها والمواطنين.
وفي هذا الصدد أوضح علاء محاميد صاحب محطة محروقات، في تصريح لـ سانا أمس السبت، أن الأيام الأخيرة شهدت تحسناً واضحاً في توفر المحروقات وأصبحت المادة متاحة بكميات كافية بعد فترة من النقص الأمر الذي أسهم في إنهاء الازدحام على محطات الوقود، وتلبية احتياجات المواطنين بصورة أفضل.
بدوره، حسين محاميد صاحب محطة محروقات في درعا المدينة، أشار في تصريح مماثل، إلى أن النقص المؤقت في المحروقات سببه زيادة الإقبال على الشراء بعد انخفاض الأسعار، ما أدى إلى نفاد الكميات المتوافرة في عدد من المحطات خلال وقت قصير ومع استئناف عمليات التوريد ووصول دفعات جديدة عادت المادة للتوفر بشكل جيد، وأصبحت المحطات قادرة على تزويد المواطنين باحتياجاتهم بصورة منتظمة.
معاذ سويدان عامل في محطة محروقات، بيّن أن الوضع عاد إلى الاستقرار مع وصول كميات جديدة من الوقود وأصبحت المحطات تعمل بشكل طبيعي، وتلبي الطلب المتزايد على المادة.
وشهدت الأسواق خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة في الطلب على المحروقات بالتزامن مع انخفاض الأسعار، الأمر الذي تسبب بنقص مؤقت في الكميات المتوافرة بمحطات الوقود ومع تعزيز التوريدات ووصول كميات إضافية بدأت الأزمة بالانفراج تدريجياً وعادت عمليات التوزيع إلى وضعها الطبيعي، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ودعم حركة النقل والأنشطة الاقتصادية في محافظة درعا.