الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يبحث مع شركات أمريكية فرص التعاون في ‏قطاع النفط والغاز

واشنطن-سانا ‏

بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع شركات شيفرون ‏وهانت أويل وبيكر هيوز الأمريكية في اجتماعات منفصلة في واشنطن فرص التعاون ‏والاستثمار في قطاع النفط والغاز السوري.‏

وذكرت الشركة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء أن اللقاء مع شركة شيفرون، تناول ‏سبل المضي في تنفيذ مذكرة التفاهم القائمة بين الجانبين وتطويرها خلال المرحلة المقبلة ‏إلى عقد تنفيذي، بينما ركزت الاجتماعات مع شركتي هانت أويل وبيكر هيوز على فرص ‏الاستثمار في قطاع النفط والغاز في سوريا والمساهمة في تطوير هذا القطاع. ‏

وتأتي اللقاءات على هامش انعقاد المنتدى العالمي للطاقة الذي تستضيفه واشنطن يومي 9 ‌‏و10 حزيران الجاري وضمن جهود الشركة السورية للبترول لتعزيز الشراكات الدولية ‏واستقطاب الاستثمارات والخبرات الداعمة لتطوير القطاع بما يسهم في إعادة تأهيل البنية ‏التحتية النفطية ودعم خطط تطوير قطاع البترول في سوريا.‏

ويشارك وفد سوري برئاسة وزير الطاقة محمد البشير في المنتدى العالمي للطاقة بهدف ‏تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وبحث الفرص الاستثمارية ‏المتاحة أمام الشركات ‏الأمريكية في مشروعات الطاقة والبنية التحتية في ‏سوريا‌‏.‏