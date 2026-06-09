الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يبحث مع شركات أمريكية فرص التعاون في ‏قطاع النفط والغاز

واشنطن-سانا
بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع شركات شيفرون وهانت أويل وبيكر هيوز الأمريكية في اجتماعات منفصلة في واشنطن فرص التعاون والاستثمار في قطاع النفط والغاز السوري.
وذكرت الشركة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء أن اللقاء مع شركة شيفرون، تناول سبل المضي في تنفيذ مذكرة التفاهم القائمة بين الجانبين وتطويرها خلال المرحلة المقبلة إلى عقد تنفيذي، بينما ركزت الاجتماعات مع شركتي هانت أويل وبيكر هيوز على فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز في سوريا والمساهمة في تطوير هذا القطاع.
وتأتي اللقاءات على هامش انعقاد المنتدى العالمي للطاقة الذي تستضيفه واشنطن يومي 9 و10 حزيران الجاري وضمن جهود الشركة السورية للبترول لتعزيز الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات والخبرات الداعمة لتطوير القطاع بما يسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية النفطية ودعم خطط تطوير قطاع البترول في سوريا.
ويشارك وفد سوري برئاسة وزير الطاقة محمد البشير في المنتدى العالمي للطاقة بهدف تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية في مشروعات الطاقة والبنية التحتية في سوريا.