وزير المالية يبحث مع اتحاد الحرفيين سبل تطوير القطاع الحرفي

IMG 20260610 104920 150 وزير المالية يبحث مع اتحاد الحرفيين سبل تطوير القطاع الحرفي

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع رئيس الاتحاد العام للحرفيين إياد نجار، سبل تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة مع قطاعات الأعمال، بما يخدم تطوير القطاع الحرفي ودعم الحرفيين.

IMG 20260610 104920 653 وزير المالية يبحث مع اتحاد الحرفيين سبل تطوير القطاع الحرفي

وأوضحت وزارة المالية عبر صفحتها على تلغرام أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء في مقر الوزارة، إحصائيات ودراسات حول واقع الاتحاد العام للحرفيين، وأهمية دعم وتطوير الجمعيات الحرفية، ودورها في دعم الإنتاج الوطني، كما تم التطرق إلى احتياجات بعض الحرف إلى برامج تدريب وتأهيل تساعد في رفع الوعي الضريبي.

وناقش الجانبان الإجراءات الأخيرة لوزارة المالية في مكافحة الفساد، على صعيد إيقاف عمل عدد كبير من المجازين القانونيين ومعقبي المعاملات، حيث أكد الاتحاد تقديره لجهود الوزارة في هذا الشأن، والحرص على تعزيز النزاهة.

IMG 20260610 104920 540 وزير المالية يبحث مع اتحاد الحرفيين سبل تطوير القطاع الحرفي

وأكد الوزير برنية أهمية استمرار التعاون والتنسيق لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع الحرفي، وتوفير المقومات اللازمة لدعم الحرفيين وتمكينهم من أداء دورهم الإنتاجي والتنموي، بما ينعكس إيجاباً على تطوير هذا القطاع باعتباره إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التوجهات الحكومية لدعم قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، نظراً للعمق التنموي والاجتماعي الذي يمثله القطاع الحرفي في سوريا، وقدرته على رفد السوق المحلية بالمنتجات الوطنية وتشغيل اليد العاملة.

IMG 20260610 104920 654 وزير المالية يبحث مع اتحاد الحرفيين سبل تطوير القطاع الحرفي
الطلب العالمي على الذهب يسجل قفزة تاريخية في الربع الثالث من 2025
ملتقى رجال الأعمال السوري – اللبناني: تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين
السورية للحبوب توقع اتفاقية لإعادة تأهيل وتشغيل مطحنة دير الزور الحديثة
ما بين النفط الورقي والحقيقي.. معركة خفية تتحكم بأسعار الطاقة عالمياً
هيئة المنافذ تدرج منفذ سيمالكا مع كردستان العراق ضمن منظومتها التشغيلية اعتباراً من اليوم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك