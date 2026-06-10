وزير المالية يبحث مع اتحاد الحرفيين سبل تطوير القطاع الحرفي

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع رئيس الاتحاد العام للحرفيين إياد نجار، سبل تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة مع قطاعات الأعمال، بما يخدم تطوير القطاع الحرفي ودعم الحرفيين.

وأوضحت وزارة المالية عبر صفحتها على تلغرام أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء في مقر الوزارة، إحصائيات ودراسات حول واقع الاتحاد العام للحرفيين، وأهمية دعم وتطوير الجمعيات الحرفية، ودورها في دعم الإنتاج الوطني، كما تم التطرق إلى احتياجات بعض الحرف إلى برامج تدريب وتأهيل تساعد في رفع الوعي الضريبي.

وناقش الجانبان الإجراءات الأخيرة لوزارة المالية في مكافحة الفساد، على صعيد إيقاف عمل عدد كبير من المجازين القانونيين ومعقبي المعاملات، حيث أكد الاتحاد تقديره لجهود الوزارة في هذا الشأن، والحرص على تعزيز النزاهة.

وأكد الوزير برنية أهمية استمرار التعاون والتنسيق لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع الحرفي، وتوفير المقومات اللازمة لدعم الحرفيين وتمكينهم من أداء دورهم الإنتاجي والتنموي، بما ينعكس إيجاباً على تطوير هذا القطاع باعتباره إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التوجهات الحكومية لدعم قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، نظراً للعمق التنموي والاجتماعي الذي يمثله القطاع الحرفي في سوريا، وقدرته على رفد السوق المحلية بالمنتجات الوطنية وتشغيل اليد العاملة.