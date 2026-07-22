جلسة حوارية في ناس تكس 2026 تسلط الضوء على حماية الإرث النسيجي السوري

محافظة إدلب تفتتح 3 مدارس في قريتي بابيلا والدانا بعد ترميمها
ممثلو شركات متخصصة بصناعة المفروشات: “ناس تكس 2026” يعزز التنافسية بين الشركات
“أصداء البحر والأيام” ضمن “كتاب المعرفة”.. فايز الداية يرصد تحولات الشعر الخليجي
نقابة صيادلة سوريا تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة، تقديرا لجهود صيادلة سوريا
قدسيا تحتضن فعالية ثقافية ترفيهية تكريماً لأبناء شهداء الثورة السورية
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