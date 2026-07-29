وزير الزراعة يتفقد مراكز إنتاجية وبحثية بحلب ‏

حلب-سانا‏

تفقد وزير الزراعة باسل السويدان اليوم الأربعاء، عدداً من ‏المراكز البحثية والإنتاجية في محافظة حلب، اطلع خلالها على ‏سير العمل ودور المراكز في دعم الإنتاج وتطير البحوث ‏الزراعية.‏

وشملت جولة الوزير مصنع ‏EMPC‏ في مدينة الشيخ نجار ‏الصناعية، ومديرية الزراعة، ومجمع المخابر، وفرع الهيئة العامة ‏للبحوث العلمية الزراعية، إضافة إلى المركز الدولي للبحوث ‏الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا” ومركز تلحديا البحثي.‏

خطط لتعزيز زراعة القطن

وأوضح مدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الزراعة خالد ‏الصعيدي في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة تهدف إلى متابعة ‏الخطط الموضوعة لتعزيز زراعة القطن وتجهيز المحالج، إضافة ‏إلى ترميم الأبنية والمنشآت المتضررة، وتحديث المخابر، لافتاً إلى أنه يجري العمل لتجهيز مخبر متطور للمؤسسة العامة لإكثار ‏البذار من المقرر دخوله الخدمة خلال أربعة أشهر.‏

تقييم الخدمات المقدمة للفلاحين ‏

من جانبه، بيّن معاون مدير زراعة حلب يوسف الإبراهيم في ‏تصريح مماثل، أنه جرى خلال الجولة تقييم الخدمات المقدمة ‏للفلاحين واحتياجات قطاع الزراعة، مشيراً إلى أنه جرى تحرير ‏مساحات زراعية جديدة والعمل على إعداد خطة استراتيجية لعام ‌‏2027 تتضمن تأهيل الأراضي التي كانت غير صالحة للزراعة ‏وإعادتها للخدمة والإنتاج الزراعي الفعلي.‏

بدوره أشار المنسق القطري لمؤسسة “إيكاردا” في سوريا محي ‏الدين هلالي، إلى أن جولة وزير الزراعة إلى مقر المركز الدولي ‏للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، تُبرز أهمية التعاون بين ‏الجانبين، موضحاً أن مؤسسة “إيكاردا” تنفذ مشاريع بحثية مشتركة ‏تستهدف تطوير محاصيل القمح والشعير والبقوليات والأعلاف، بما ‏يخدم الزراعة الوطنية والإقليمية.‏