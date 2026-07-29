وزير الزراعة يتفقد مراكز إنتاجية وبحثية بحلب ‏

حلب-سانا
تفقد وزير الزراعة باسل السويدان اليوم الأربعاء، عدداً من المراكز البحثية والإنتاجية في محافظة حلب، اطلع خلالها على سير العمل ودور المراكز في دعم الإنتاج وتطير البحوث الزراعية.
وشملت جولة الوزير مصنع EMPC في مدينة الشيخ نجار الصناعية، ومديرية الزراعة، ومجمع المخابر، وفرع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إضافة إلى المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا” ومركز تلحديا البحثي.
خطط لتعزيز زراعة القطن
وأوضح مدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الزراعة خالد الصعيدي في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة تهدف إلى متابعة الخطط الموضوعة لتعزيز زراعة القطن وتجهيز المحالج، إضافة إلى ترميم الأبنية والمنشآت المتضررة، وتحديث المخابر، لافتاً إلى أنه يجري العمل لتجهيز مخبر متطور للمؤسسة العامة لإكثار البذار من المقرر دخوله الخدمة خلال أربعة أشهر.
تقييم الخدمات المقدمة للفلاحين
من جانبه، بيّن معاون مدير زراعة حلب يوسف الإبراهيم في تصريح مماثل، أنه جرى خلال الجولة تقييم الخدمات المقدمة للفلاحين واحتياجات قطاع الزراعة، مشيراً إلى أنه جرى تحرير مساحات زراعية جديدة والعمل على إعداد خطة استراتيجية لعام 2027 تتضمن تأهيل الأراضي التي كانت غير صالحة للزراعة وإعادتها للخدمة والإنتاج الزراعي الفعلي.
بدوره أشار المنسق القطري لمؤسسة “إيكاردا” في سوريا محي الدين هلالي، إلى أن جولة وزير الزراعة إلى مقر المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، تُبرز أهمية التعاون بين الجانبين، موضحاً أن مؤسسة “إيكاردا” تنفذ مشاريع بحثية مشتركة تستهدف تطوير محاصيل القمح والشعير والبقوليات والأعلاف، بما يخدم الزراعة الوطنية والإقليمية.