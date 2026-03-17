توافق مبدئي بين الصين والولايات المتحدة حول بعض القضايا التجارية

باريس-سانا

أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس الإثنين، أن الفريقين الصيني والأمريكي توصلا خلال محادثاتهما في باريس في اليومين الماضيين، إلى توافق أولي بشأن بعض القضايا، كما اتفقا على مواصلة عملية التشاور.

ونقلت وكالة “شينخوا” للأنباء عن “لي تشنغ قانغ”، الممثل التجاري الدولي للصين بوزارة التجارة ونائب وزير التجارة، قوله في مؤتمر صحفي عقب الجولة الجديدة من المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة: “إن المشاورات كانت صريحة ومعمقة وبنّاءة، وقد شملت مستويات التعريفات الجمركية الثنائية في ظل الظروف الجديدة، وإمكانية زيادة تمديد الترتيبات المتعلقة بالتعريفات الجمركية الثنائية والتدابير غير الجمركية ذات الصلة.

وأشار لي إلى أن الجانبين اتفقا على العمل معاً للحفاظ على الاستقرار في العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وناقشا إنشاء آلية تعاون لتعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين، واعتبرا أن ذلك يصب في مصلحة البلدين و العالم.

وفيما يتعلق بالتدابير التقييدية التي استحدثها الجانب الأمريكي تجاه التجارة والاستثمار في الصين، وخاصة التحقيقين الأخيرين بموجب المادة 301 المتعلقين بالصين، قال لي: إن بكين قدمت احتجاجات جادة وأعربت عن قلقها الشديد خلال المشاورات، ومعارضتها مثل هذه التحقيقات أحادية الجانب، وأضاف: إنها تشعر بالقلق من أن النتائج المحتملة قد تعطل وتقوض الاستقرار الذي تحقق بشق الأنفس في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشار إلى أن بلاده ستراقب عن كثب تقدم التحقيقات، وستتخذ التدابير المقابلة في الوقت المناسب لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وهي تتطلع إلى أن توفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وتعمل مع الصين في الاتجاه نفسه، لتعزيز التنمية المطردة والمستدامة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

من جانبه وصف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينست المناقشات “بأنها كانت بناءة وتدل على استقرار العلاقة”.

لكن في وقت سابق، احتجت وزارة التجارة الصينية على التحقيقات التجارية الأمريكية التي أُعلن عنها قبل وقت قصير من انعقاد المحادثات، والتي تستهدف الصين إلى جانب عشرات الدول الأخرى.

وتهدف وفقاً للإدارة الأمريكية للتحقيق في أوجه القصور المحتملة في مكافحة العمل القسري. وقد تؤدي هذه التحقيقات إلى فرض تعرفات جمركية جديدة.

ووصفت وزارة التجارية الصينية التحقيقات بأنها “أحادية الجانب وتعسفية وتمييزية للغاية وتشكل نموذجاً للنزعة الحمائية”.

وشهد العام الماضي معركة مريرة حول التعرفات الجمركية والقيود المختلفة بين الصين والولايات المتحدة، حتى تم إعلان هدنة في تشرين الأول إثر اجتماع بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب في كوريا الجنوبية.