الصين ثاني أكبر شريك تجاري للإكوادور

بكين-سانا
أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الصين أصبحت ثاني أكبر شريك تجاري للإكوادور، مع استمرار النمو السريع في حجم التجارة الثنائية منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ قبل أكثر من عامين.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المتحدث باسم الوزارة خه يا دونغ في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: إن حجم التجارة بين الصين والإكوادور بلغ 9.83 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة تجاوزت 20 بالمئة على أساس سنوي.
وأشار خه إلى أن وزارتي التجارة الصينية والتنمية الاقتصادية والإنتاجية الإكوادورية وقعتا الثلاثاء الماضي، بحضور رئيسي البلدين، خارطة طريق للتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي ومذكرة تفاهم بشأن دعم التجارة الحرة والتعددية.
وأوضح أن الجانبين اتفقا على تعزيز التنسيق الاقتصادي والتجاري ودفع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والأغذية والتجارة الإلكترونية والتنمية المستدامة، إلى جانب العمل على تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الثنائية.
وأضاف أن الصين والإكوادور ستعملان على تجنب اتخاذ تدابير اقتصادية وتجارية تمييزية غير مبررة ضد بعضهما البعض، والحفاظ على التواصل وتبادل المعلومات بشأن التدابير التجارية المتعلقة بالدول الثالثة.
يشار إلى أن الصين وسعت خلال العقدين الماضيين علاقاتها الاقتصادية مع دول أمريكا اللاتينية، التي تعد إحدى ساحات التنافس الجيوسياسي الرئيسية بين واشنطن وبكين التي أصبحت الشريك التجاري الأول لعدد من الدول في هذه المنطقة، ووسعت استثماراتها في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتعدين، بما في ذلك الليثيوم والنحاس والمعادن النادرة.