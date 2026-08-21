الصين ثاني أكبر شريك تجاري للإكوادور

بكين-سانا‏

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الصين أصبحت ثاني أكبر شريك تجاري للإكوادور، ‏مع استمرار النمو السريع في حجم التجارة الثنائية منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين ‏البلدين حيز التنفيذ قبل أكثر من عامين.‏

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المتحدث باسم الوزارة خه يا دونغ في ‏مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: إن حجم التجارة بين الصين والإكوادور بلغ 9.83 ‏مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة تجاوزت 20 بالمئة على ‏أساس سنوي.‏

وأشار خه إلى أن وزارتي التجارة الصينية والتنمية الاقتصادية والإنتاجية الإكوادورية ‏وقعتا الثلاثاء الماضي، بحضور رئيسي البلدين، خارطة طريق للتعاون الاقتصادي ‏والتجاري الثنائي ومذكرة تفاهم بشأن دعم التجارة الحرة والتعددية.‏

وأوضح أن الجانبين اتفقا على تعزيز التنسيق الاقتصادي والتجاري ودفع التعاون في ‏مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والأغذية والتجارة الإلكترونية والتنمية المستدامة، ‏إلى جانب العمل على تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الثنائية.‏

وأضاف أن الصين والإكوادور ستعملان على تجنب اتخاذ تدابير اقتصادية وتجارية ‏تمييزية غير مبررة ضد بعضهما البعض، والحفاظ على التواصل وتبادل المعلومات ‏بشأن التدابير التجارية المتعلقة بالدول الثالثة.‏

يشار إلى أن الصين وسعت خلال العقدين الماضيين علاقاتها الاقتصادية مع دول ‏أمريكا اللاتينية، التي تعد إحدى ساحات التنافس الجيوسياسي الرئيسية بين واشنطن ‏وبكين التي أصبحت الشريك التجاري الأول لعدد من الدول في هذه المنطقة، ‏ووسعت استثماراتها في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتعدين، بما في ذلك الليثيوم ‏والنحاس والمعادن النادرة. ‏