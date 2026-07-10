الولايات المتحدة تمتنع عن فرض رسوم جمركية جديدة على الطائرات التجارية وقطع غيارها

واشنطن-سانا

قررت الولايات المتحدة الامتناع عن فرض رسوم جمركية جديدة على الطائرات التجارية ومحركاتها وقطع غيارها، وذلك بموجب إعلان وقعه الرئيس دونالد ترامب عقب انتهاء تحقيق أجرته وزارة التجارة الأمريكية بشأن واردات هذا القطاع.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن الوزارة قولها: إن التحقيق خلص إلى أن ممارسات بعض الدول الأجنبية لا تزال تلحق الضرر بصناعة الطائرات التجارية الأمريكية، وإن الولايات المتحدة تعتمد بدرجة كبيرة على سلاسل التوريد الخارجية، إلا أن وزير التجارة أوصى بعدم فرض رسوم جمركية فورية لمعالجة المخاطر المحتملة على الأمن القومي.

وأوضحت الإدارة الأمريكية أنها تعتزم مواصلة التفاوض مع الشركاء التجاريين بهدف تنظيم الواردات بما يحد من أي مخاطر قد تؤثر في الأمن القومي، مع الإبقاء على إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية مستقبلاً إذا دعت الحاجة.

وأجرت وزارة التجارة تحقيقها استناداً إلى المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، وهي الصلاحية القانونية التي استُخدمت سابقاً لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات.

يشار إلى أن ترامب فرض منذ عودته إلى البيت الأبيض رسوماً جمركية واسعة على عدد من الشركاء التجاريين، ورغم إبطال المحكمة العليا لاحقاً العديد من تلك الرسوم، غير أن الرسوم المفروضة على قطاعات محددة لا تزال سارية.