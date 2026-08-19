مؤشر نيكي الياباني يتكبد خسائر حادة بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا

طوكيو-سانا‏

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تراجع المؤشر نيكي الياباني بشكل حاد اليوم الأربعاء، متأثراً بموجة بيع قوية في أسهم التكنولوجيا في ‏وول ستريت خلال الليل.‏

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وذكرت رويترز أن المؤشر نيكي انخفض 2.97 بالمئة إلى 65459.71 نقطة في التعاملات المبكرة، بينما ‏هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.72 بالمئة إلى 4027.56 نقطة.‏

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وقال محللون في مجموعة سوني المالية في تقرير: “ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل عزز ‏الاعتقاد بأن أسهم النمو مبالغ في تقييمها، كما أدى تراجع أسهم التكنولوجيا، ولا سيما في قطاع ‏أشباه الموصلات، إلى دفع المؤشرات إلى الهبوط”.‏

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وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض بعد تراجع التوقعات بالتوصل إلى اتفاق ‏لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ما أثر سلباً على رغبة المستثمرين في المخاطرة.‏