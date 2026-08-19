مؤشر نيكي الياباني يتكبد خسائر حادة بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا

photo 2026 08 12 09 32 13 مؤشر نيكي الياباني يتكبد خسائر حادة بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا

طوكيو-سانا‏
‏ ‏
تراجع المؤشر نيكي الياباني بشكل حاد اليوم الأربعاء، متأثراً بموجة بيع قوية في أسهم التكنولوجيا في ‏وول ستريت خلال الليل.‏
‏ ‏
وذكرت رويترز أن المؤشر نيكي انخفض 2.97 بالمئة إلى 65459.71 نقطة في التعاملات المبكرة، بينما ‏هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.72 بالمئة إلى 4027.56 نقطة.‏
‏ ‏
وقال محللون في مجموعة سوني المالية في تقرير: “ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل عزز ‏الاعتقاد بأن أسهم النمو مبالغ في تقييمها، كما أدى تراجع أسهم التكنولوجيا، ولا سيما في قطاع ‏أشباه الموصلات، إلى دفع المؤشرات إلى الهبوط”.‏
‏ ‏
وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض بعد تراجع التوقعات بالتوصل إلى اتفاق ‏لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ما أثر سلباً على رغبة المستثمرين في المخاطرة.‏

الدولار يصعد مقابل معظم العملات الرئيسية ‏
إنتاج أكثر من ألف طن من الفول والبازلاء بالسويداء
شركة عمران السورية تتسلم من مصر شحنات مواد أولية لصناعة الإسمنت
نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث الواقع الاقتصادي في محافظة حماة
صناعيو السيراميك يؤكدون ضرورة تمكين المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك