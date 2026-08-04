انكماش العجز التجاري للولايات المتحدة في حزيران الماضي

واشنطن-سانا

انكمش العجز التجاري للولايات المتحدة الأمريكية في شهر حزيران الماضي بنسبة 5.6 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه، ليصل إلى 73.3 مليار دولار، مدفوعاً بتراجع الواردات للمرة الأولى منذ مطلع العام الجاري.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الصادرة اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلت وكالة بلومبرغ، أن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 1.8 بالمئة، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 0.9 بالمئة، لتختتم هذه البيانات ربعاً سنوياً واصلت فيه الصادرات الصافية الضغط على النمو الاقتصادي للبلاد.

وكشفت البيانات تباطؤاً في واردات أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات خلال حزيران الماضي، حيث انخفضت الفئة الأوسع للسلع الرأسمالية التي تشمل هذه المعدات للمرة الأولى منذ أيلول الماضي، وذلك بعد قفزة واسعة شهدتها خلال عام 2025 وأوائل العام الجاري جراء اندفاع الشركات للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أنه بعد احتساب أثر التضخم، انكمش العجز التجاري في السلع ليبلغ 94.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه.

وتأتي هذه التقلبات التجارية الشهرية وسط حالة من عدم الاستقرار الناجمة عن الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط، وتغير سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيجاد مسارات بديلة لفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات.