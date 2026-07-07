انخفاض أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين صدور محضر ‏اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي

لندن -سانا‏

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وجرى تداولها دون أعلى ‏مستوى في أسبوعين الذي بلغته في الجلسة السابقة، مع ترقب ‏المستثمرين صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ‌‏(البنك المركزي الأمريكي)‌‎. ‎

وذكرت رويترز أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.4 ‏بالمئة إلى 4148.59 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت ‏العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.2 بالمئة إلى 4160.20 ‏دولاراً‎.‎

وسيصدر يوم غد الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة ‏الاتحادية الذي عقد في 16 و17 حزيران‎.‎

وتراجع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في حزيران مع ‏انحسار بعض الدعم الناتج عن تسابق الشركات إلى تقديم طلبيات ‏وسط حرب الشرق الأوسط، لكن التوظيف تعافى بعد انكماشه ‏لثلاثة أشهر متتالية، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل‎.‎