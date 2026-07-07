انخفاض أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين صدور محضر ‏اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي

لندن -سانا
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وجرى تداولها دون أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغته في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وذكرت رويترز أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4148.59 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.2 بالمئة إلى 4160.20 دولاراً.
وسيصدر يوم غد الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي عقد في 16 و17 حزيران.
وتراجع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في حزيران مع انحسار بعض الدعم الناتج عن تسابق الشركات إلى تقديم طلبيات وسط حرب الشرق الأوسط، لكن التوظيف تعافى بعد انكماشه لثلاثة أشهر متتالية، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل.