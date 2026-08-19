واشنطن-سانا
اختتمت مؤشرات بورصة “وول ستريت” الأمريكية تعاملاتها أمس الثلاثاء على انخفاض، وتصدرت أسهم شركات أشباه الموصلات موجة الهبوط في قطاع التكنولوجيا، في ظل ما أدت إليه الضبابية في الشرق الأوسط من دفع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.
وذكرت وكالة رويترز أن البيانات الأولية تشير إلى هبوط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق 51.97 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 7692.10 نقطة، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 350.45 نقطة أو 1.31 بالمئة ليصل إلى 26294.46 نقطة.
وانخفض كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 115.93 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 53343.85 نقطة.
وأدى تبدد الآمال في تحقيق السلام في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 سنة إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، ووصلت أيضا عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ كانون الثاني 2025.
مؤشرات بورصة “وول ستريت” الأمريكية تغلق على انخفاض
واشنطن-سانا