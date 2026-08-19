مؤشرات بورصة “وول ستريت” الأمريكية تغلق على انخفاض

‏ واشنطن-سانا‏

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اختتمت مؤشرات بورصة “وول ستريت” الأمريكية تعاملاتها أمس الثلاثاء على انخفاض، وتصدرت ‏أسهم شركات أشباه الموصلات موجة الهبوط في قطاع التكنولوجيا، في ظل ما أدت إليه الضبابية في ‏الشرق الأوسط من دفع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.‏

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وذكرت وكالة رويترز أن البيانات الأولية تشير إلى هبوط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق ‌‏51.97 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 7692.10 نقطة، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 350.45 ‏نقطة أو 1.31 بالمئة ليصل إلى 26294.46 نقطة.‏

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وانخفض كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 115.93 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 53343.85 نقطة.‏

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وأدى تبدد الآمال في تحقيق السلام في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى ارتفاع ‏عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 سنة إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، ووصلت أيضا عوائد ‏السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ كانون الثاني 2025.‏