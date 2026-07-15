ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في شهر وسط اضطراب الإمدادات

واشنطن-سانا



قفزت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة عند التسوية إلى أعلى مستوياتها في شهر، بعد معاودة الولايات المتحدة فرض حصار بحري على إيران، ما يحد من تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.



وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت أنهت تعاملاتها أمس الثلاثاء بارتفاع 1.43 دولار، بما يعادل 1.7 بالمئة إلى 84.73 دولاراً للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 79.34 دولاراً للبرميل.



وسجل خام برنت عند التسوية أعلى مستوياته منذ 12 حزيران لثاني جلسة على التوالي، وحقق الخام الأمريكي أعلى مستوياته منذ 15 من الشهر نفسه.



وكان الجيش الأمريكي شن موجات من الهجمات لليلة الثالثة على التوالي، بعد أن أعلنت طهران إغلاق المضيق، في حين عاود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين فرض الحصار على الملاحة البحرية الإيرانية.