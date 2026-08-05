وزير الطاقة يبحث مع وفد سعودي فرص الاستثمار في قطاع الكهرباء

دمشق-سانا



عقد وزير الطاقة السوري محمد البشير مباحثات مع وفد سعودي لبحث فرص الاستثمار بقطاع الكهرباء في سوريا وسبل دعم المشروعات المشتركة.



وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، تناول إعداد دراسة شاملة رسمت خارطة طريق لمشروعات تطوير لقطاع الكهرباء في سوريا، وبحث فرص الاستثمار في قطاع الكهرباء، وآليات توسيع مشاركة الشركات السعودية في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الكهربائية،



وضم الاجتماع، وكيل وزير الطاقة السعودي لمشروعات الطاقة المتجددة فيصل الدعيج، ومستشار وزير الطاقة للمشروعات الدولية فؤاد موسى، ومعاون الوزير لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد، والقائم بأعمال السفارة السعودية في سوريا عبد الله الحريص، ومدير عام شركة أكوا السعودية في سوريا محمد فتى النحاس، وممثل مجلس الأعمال السوري – السعودي والعضو المنتدب من شركة أكوا رعد السعدي.



واستعرض المجتمعون المتطلبات الفنية والتنظيمية التي تتيح تطوير منظومة الطاقة الكهربائية وتعزيز موثوقيتها في سوريا، مناقشين سبل دعم المشروعات المشتركة، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة الوطنية السورية، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.



ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون السوري–السعودي، وتطوير الشراكات الاستثمارية التي تدعم إعادة تأهيل قطاع الكهرباء ودفع مسار التنمية في سوريا.



وكانت الشركة السورية للكهرباء “SEC” وقعت صباح اليوم الأربعاء مع شركة الحرفي السعودية للمقاولات في مبنى الشركة بدمشق ‏ثلاث اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة، تشمل تنفيذ مشاريع لمحطات الطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق باستطاعة إجمالية 760 ميغاواط مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 1077 ميغاواط.