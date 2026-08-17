النفط يرتفع بأكثر من دولارين وسط مخاوف بشأن الإمدادات العالمية

download 7 860x483 1 النفط يرتفع بأكثر من دولارين وسط مخاوف بشأن الإمدادات العالمية

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين اليوم الإثنين وسط مخاوف بشأن الإمدادات العالمية والتي تفاقمت بسبب تشاؤم المستثمرين حيال الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت رويترز، أن العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية زادت 2.35 دولار أو 2.65 بالمئة لتسجل 90.87 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 2.10 دولار أو 2.55 بالمئة لتصل إلى 84.50 دولاراً للبرميل.

وكانت العقود الآجلة للخامين ارتفعت بأكثر من خمسة بالمئة الأسبوع الماضي في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” في مضيق هرمز ومصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية.

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