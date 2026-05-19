أسعار الذهب تغلق على انخفاض بنحو 2%

لندن-سانا

سجلت أسعار الذهب، في ختام جلسة معاملات اليوم الثلاثاء، انخفاضاً بنحو 2% في ظل ارتفاع الدولار واستمرار المخاوف من التضخم، ما أبقى توقعات رفع أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة.

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4498.43 دولاراً للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران 1.2% إلى 4502.90 دولار، واقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى لها في أكثر من عام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 4.4% إلى 74.24 دولاراً للأوقية بعد أن لامست أدنى مستوى لها في نحو أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، ونزل البلاتين 2.5% إلى 1929.81 دولاراً، وتراجع البلاديوم 4.5% إلى 1355.18 دولاراً.

وكانت الأسهم الأوروبية أغلقت، في وقت سابق اليوم، على ارتفاع طفيف، إذ إن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أغلق على ارتفاع 0.2 بالمئة عند 611.34 نقطة.

