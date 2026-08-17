انخفاض الدولار أمام اليورو مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

نيويورك-سانا

انخفض الدولار أمام اليورو والعملات الرئيسية اليوم الإثنين مع تراجع توقعات المتعاملين بشأن احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع.

وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مطلع حزيران، قبل أن يقلص خسائره ويستقر في أحدث التعاملات عند 99.53.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في شهرين عند نحو 1.1583 دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 0.10 بالمئة، فيما انخفض الدولار بنسبة 0.44 بالمئة أمام الفرنك السويسري إلى 0.8098 فرنك.

وفي سوق العملات الآسيوية ارتفع الين الياباني بنسبة 0.01 بالمئة إلى 159.36 يناً مقابل الدولار، متجاهلاً إلى حد كبير بيانات أظهرت نمواً للاقتصاد الياباني جاء أضعف من المتوقع.

وكانت الولايات المتحدة واليابان تدخلتا في سوق الصرف الأجنبي أواخر تموز الماضي في تحرك استهدف دعم الين والحد من تراجعه أمام الدولار.

كما تراجع الدولار بنسبة 0.05 بالمئة إلى 6.741 يوانات في التعاملات الخارجية، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.52 بالمئة إلى 0.7118 دولار أمريكي.

يشار إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، من بينها تراجع مبيعات التجزئة وخسائر في الوظائف واعتدال التضخم، دفعت المتعاملين إلى خفض توقعاتهم بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية، مع ترقبهم مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفائدة.