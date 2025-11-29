ارتفاع أسعار الذهب محلياً 10 آلاف ليرة سورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية المحلية 10 آلاف ليرة، مقارنة بالسعر الذي سجله أول أمس، والذي بلغ مليوناً و405 آلاف ليرة للغرام.

وحددت جمعية الصاغة في نشرتها اليوم، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و415 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و380 ألف ليرة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، مليوناً و215 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و180 ألف ليرة شراءً.

ودعت الجمعية أصحاب محال بيع الذهب إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة، ووضعها بشكل واضح على واجهات المحال، محذرةً من أن أي مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.