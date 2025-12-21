221 مليون ليرة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية في جلسة اليوم

دمشق-سانا

أغلقت سوق دمشق للأوراق المالية جلسة تداولات اليوم، على حجم تداول قدره 34926 سهماً، موزعة على 81 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 221 مليون ليرة سورية.

ووفقاً للنشرة اليومية للسوق، تصدر سهم بنك البركة – سوريا الأسهم المرتفعة بنسبة 3.72% ليغلق على سعر 2124 ليرة محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول لهذا اليوم عند 23118 سهماً، في حين تراجع سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 4.88% ليغلق عند سعر 57476 ليرة.

شركات لم تسجل أي تداول

لم تشهد الجلسة أي حركة تداول على أسهم كل من، بنك الشام، بنك سوريا الدولي الإسلامي، الاتحاد التعاوني للتأمين، الشركة السورية الوطنية للتأمين، المجموعة المتحدة للنشر، شركة MTN سوريا، شركة سيريتل موبايل تيليكو، وغيرها من الشركات الأخرى التي حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلقت جلسة الخميس الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت مليار ليرة سورية، بحجم تداول قدره 340269 سهماً، موزعة على 244 صفقة.

