وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع السفير الكندي فرص التعاون والاستثمار

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع سفير كندا لدى سوريا ولبنان غريغوري غاليغان، آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وذكرت الوزارة أن اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين في مبنى الوزارة بدمشق، ناقش فرص تعزيز التعاون التجاري والصناعي، واستعراض مجالات الاستثمار المتاحة في سوريا، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية.

وأكد الوزير الشعار خلال اللقاء حرص وزارة الاقتصاد والصناعة على بناء شراكات اقتصادية دولية، والعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات.

من جانبه، أبدى السفير الكندي اهتمام بلاده بتطوير التعاون الاقتصادي مع سوريا، ومتابعة فرص العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي اللقاء في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة لتوسيع التعاون الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات التجارية والصناعية، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويواكب توجهات الانفتاح على الأسواق الخارجية.