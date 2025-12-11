النفط يواصل الارتفاع بعد احتجاز أمريكا ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا

واشنطن-سانا

ارتفع النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم، بعد أن احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، ما أدى إلى تصعيد التوتر وأثار مخاوف بشأن تعطّل المزيد من الإمدادات.

وذكرت شبكة “CNBC” أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 27 سنتًا أو 0.4 بالمئة، إلى 62.48 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتاً، أو 0.6 بالمئة إلى 58.79 دولاراً للبرميل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أمس مصادرة ناقلة نفط ضخمة، هي الأكبر حتى الآن، قبالة فنزويلا، فيما ذكرت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي أن الناقلة كانت جزءاً من “شبكة شحن غير مشروعة” تستخدم لنقل النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران.