إطلاق أولى الرحلات الجوية بين كولن الألمانية ودير الزور ‏مطلع ‌‏أيلول المقبل

دمشق-سانا‏

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر ‌‏‌‏الحصري اليوم الجمعة عن إطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة ‌‏‌‏والمنتظمة بين مدينة كولن الألمانية ودير الزور حيث تبدأ شركة ‌‏‌‏LEAV Aviation‏ الألمانية بتسيير أولى رحلاتها اعتباراً من 1 ‌‏‌‏أيلول المقبل، بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً.‏

وبيّن الحصري في تصريح لـ سانا أن هذه الخطوة تأتي ضمن ‏خطة ‌‏الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي لربط دير الزور ‌‏‌‏بالعالم، وتعزيز حضورها على خارطة النقل الجوي الدولي، وفتح ‌‏‌‏المزيد من الوجهات أمام أهلنا في المنطقة الشرقية.‏

وأشار الحصري إلى أنها المرة الأولى في تاريخ التشغيل التجاري ‌‏‌‏للمطار، يستقبل مطار دير الزور الدولي رحلة منتظمة لناقل جوي ‌‏‌‏أوروبي، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعكس تطور حركة النقل الجوي ‌‏‌‏في سوريا وتنامي الربط الجوي مع أوروبا.‏

وبيّن أنه بإطلاق هذا الخط تكون شركة ‏LEAV Aviation‏ ‏الألمانية ‌‏قد وسّعت عملياتها في سوريا لتشمل رحلات مباشرة من ‏ألمانيا إلى ‌‏دمشق وحلب ودير الزور، بما يعزز حركة السفر ‏والتواصل بين ‌‏البلدين.‏

وختم الحصري بالقول: “نعد أهلنا في دير الزور والمنطقة الشرقية ‌‏‌‏بأننا ماضون في العمل لربطهم بالعالم، وفتح المزيد من الخطوط ‌‏‌‏والوجهات، لتعود دير الزور إلى مكانتها التي تستحقها”.‏

برودا: الخط الجديد يلبّي الطلب المتزايد على الربط المباشر بين ‌‏ألمانيا وسوريا

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة ‏LEAV Aviation‏ ‏الألمانية ‌‏للطيران دانيال برودا ‏ لـ سانا أن الشركة عبر الخط الجديد بين ‌‏كولن ودير الزور توسع شبكة رحلاتها إلى سوريا.‏

وقال برودا: “تأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتزايد على ‌‏رحلات جوية مباشرة وموثوقة بين ألمانيا وسوريا، ولا سيما من ‌‏قبل العائلات ورجال الأعمال والأشخاص الذين تربطهم علاقات ‌‏شخصية بالمنطقة”.‏

‏وأضاف: “هدفنا هو إعادة ربط الناس ببعضهم بصورة مباشرة، ‌‏وبعد الإقبال الإيجابي الذي شهدته رحلاتنا إلى دمشق وحلب، ‌‏يسعدنا أن نوسع عروضنا لتشمل دير الزور، وأن نوفر للمسافرين ‌‏رحلات موثوقة ومريحة وآمنة”.‏

وأكد أن الخط الجديد يعكس التزام الشركة طويل الأمد بتوفير ‌‏خيارات تنقل مستدامة، وتعزيز التواصل والتبادل بين سوريا ‌‏وألمانيا.‏

وكانت أول رحلة لشركة ‏LEAV Aviation‏ الألمانية وصلت في الـ ‌‏‌‏29 ‏من شهر تموز الماضي إلى مطار دمشق الدولي، ‏قادمة من ‌‏مدينة ‏دوسلدورف الألمانية، وتعتبر أول رحلة جوية منتظمة بين ‌‏سوريا ‏وألمانيا منذ ‏نحو 14 عاماً.‏

يشار إلى أن سوريا ‏وألمانيا وقعتا في قصر المؤتمرات بدمشق الاتفاقية ‏النهائية للنقل الجوي في 16 ‌‏تموز الماضي، التي مهدت لاستئناف ‏الرحلات ‏الجوية بين البلدين.‏