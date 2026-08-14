إطلاق أولى الرحلات الجوية بين كولن الألمانية ودير الزور ‏مطلع ‌‏أيلول المقبل

دمشق-سانا
أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري اليوم الجمعة عن إطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين مدينة كولن الألمانية ودير الزور حيث تبدأ شركة LEAV Aviation الألمانية بتسيير أولى رحلاتها اعتباراً من 1 أيلول المقبل، بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً.
وبيّن الحصري في تصريح لـ سانا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي لربط دير الزور بالعالم، وتعزيز حضورها على خارطة النقل الجوي الدولي، وفتح المزيد من الوجهات أمام أهلنا في المنطقة الشرقية.
وأشار الحصري إلى أنها المرة الأولى في تاريخ التشغيل التجاري للمطار، يستقبل مطار دير الزور الدولي رحلة منتظمة لناقل جوي أوروبي، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعكس تطور حركة النقل الجوي في سوريا وتنامي الربط الجوي مع أوروبا.
وبيّن أنه بإطلاق هذا الخط تكون شركة LEAV Aviation الألمانية قد وسّعت عملياتها في سوريا لتشمل رحلات مباشرة من ألمانيا إلى دمشق وحلب ودير الزور، بما يعزز حركة السفر والتواصل بين البلدين.
وختم الحصري بالقول: “نعد أهلنا في دير الزور والمنطقة الشرقية بأننا ماضون في العمل لربطهم بالعالم، وفتح المزيد من الخطوط والوجهات، لتعود دير الزور إلى مكانتها التي تستحقها”.
برودا: الخط الجديد يلبّي الطلب المتزايد على الربط المباشر بين ألمانيا وسوريا
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة LEAV Aviation الألمانية للطيران دانيال برودا لـ سانا أن الشركة عبر الخط الجديد بين كولن ودير الزور توسع شبكة رحلاتها إلى سوريا.
وقال برودا: “تأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتزايد على رحلات جوية مباشرة وموثوقة بين ألمانيا وسوريا، ولا سيما من قبل العائلات ورجال الأعمال والأشخاص الذين تربطهم علاقات شخصية بالمنطقة”.
وأضاف: “هدفنا هو إعادة ربط الناس ببعضهم بصورة مباشرة، وبعد الإقبال الإيجابي الذي شهدته رحلاتنا إلى دمشق وحلب، يسعدنا أن نوسع عروضنا لتشمل دير الزور، وأن نوفر للمسافرين رحلات موثوقة ومريحة وآمنة”.
وأكد أن الخط الجديد يعكس التزام الشركة طويل الأمد بتوفير خيارات تنقل مستدامة، وتعزيز التواصل والتبادل بين سوريا وألمانيا.
وكانت أول رحلة لشركة LEAV Aviation الألمانية وصلت في الـ 29 من شهر تموز الماضي إلى مطار دمشق الدولي، قادمة من مدينة دوسلدورف الألمانية، وتعتبر أول رحلة جوية منتظمة بين سوريا وألمانيا منذ نحو 14 عاماً.
يشار إلى أن سوريا وألمانيا وقعتا في قصر المؤتمرات بدمشق الاتفاقية النهائية للنقل الجوي في 16 تموز الماضي، التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.