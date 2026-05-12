وزير الطاقة يبحث مع سفيرة النرويج في سوريا دعم المشاريع الحيوية في القطاع

دمشق-سانا

بحث وزير الطاقة محمد البشير مع السفيرة النرويجية في دمشق هيلدي هارالدستاد، واقع قطاع الطاقة في سوريا، والتحديات التي يواجهها، إضافة إلى فرص التعاون الممكنة لدعم المشروعات الحيوية في هذا القطاع.

وأكد الوزير البشير وفق ما نشرته قناة الوزارة على تلغرام اليوم الثلاثاء، أهمية تعزيز الشراكات الدولية التي تسهم في تطوير البنية التحتية للطاقة، وتحسين موثوقية المنظومة الكهربائية، فيما أعربت السفيرة هارالدستاد عن اهتمام بلادها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في قطاع الطاقة في سوريا.

وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود وزارة الطاقة السورية لتوسيع مجالات التعاون الإقليمي والدولي وتطوير الشراكات، بما يخدم قطاع الطاقة، ويدعم خطط التعافي وإعادة البناء.