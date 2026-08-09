كوريا الجنوبية تسجل أعلى طلب على الكهرباء هذا العام وسط موجة حر

سيئول-سانا

سجلت كوريا الجنوبية أعلى مستوى للطلب على الكهرباء خلال العام الحالي، في ظل استمرار موجة الحر، وسط توقعات حكومية بارتفاع الطلب خلال الأسبوع المقبل مع استئناف النشاط الصناعي عقب العطلة الصيفية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” اليوم الأحد، عن بيانات صادرة عن بورصة الطاقة الكورية، أن الحد الأقصى للطلب على الكهرباء بلغ 95.321 غيغاواط يوم الجمعة، حيث وصلت القدرة الاحتياطية إلى 8.2 غيغاواط، بينما أظهر التقرير أن إجمالي الطلب على الكهرباء قد تجاوز 10.42 غيغاواط خلال ذروة الاستهلاك بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر.

وأكدت بورصة الطاقة الكورية استقرار إمدادات الكهرباء، مشيرة إلى عدم تسجيل انقطاعات كبيرة في توليد الطاقة النووية أو الشمسية، ومؤكدة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أي اضطرابات محتملة في الإمدادات.

وأوضحت أن حالة الطوارئ المتعلقة بإمدادات الطاقة تستدعي إصدار تنبيه في حال انخفاض القدرة الاحتياطية إلى أقل من 5.5 غيغاواط.

وفي مواجهة موجة الحر، أعلنت وزارة الطاقة الكورية الجنوبية زيادة إمدادات الكهرباء المتاحة بنحو 2 غيغاواط مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 107 غيغاواط، إلى جانب تجهيز احتياطي إضافي قدره 8.8 غيغاواط تحسباً لأي نقص غير متوقع.