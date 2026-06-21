بمشاركة أكثر من 300 شركة.. انطلاق فعاليات معرض فود إكسبو 2026 في مدينة المعارض بدمشق

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الأحد فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف “فود إكسبو 2026” في دورته الـ21 برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، ويستمر حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري، وذلك في مدينة المعارض بدمشق.

أكثر من 300 شركة

ويشارك في المعرض أكثر من 300 شركة محلية وعربية ودولية، بهدف الترويج للمنتجات الغذائية السورية والصادرات ذات القيمة المضافة، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والعربية والدولية، بما يسهم في تطوير القدرات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة في تصريح لـ سانا، أن معرض “فود إكسبو 2026” شهد في يومه الأول إقبالاً غير مسبوق من الزوار، مع تسجيل حضور كبير عكس الاهتمام المتزايد بقطاع الصناعات الغذائية وأهمية المعرض بوصفه منصة اقتصادية متخصصة تجمع المنتجين والمستثمرين والمهتمين بهذا القطاع.

وأشار حمزة إلى أن المعرض يتميز هذا العام بمشاركة أكثر من 300 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف من أكثر من عشر دول، مبيناً أن الغالبية العظمى من المشاركات سورية، وتهدف إلى دعم المنتج الغذائي السوري وتعزيز قدرته التنافسية محلياً وإقليمياً ودولياً، من خلال الترويج له وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامه.

ولفت حمزة إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من القطاعات التي تمتلك فيها سوريا ميزات تنافسية مهمة، إلا أنه تعرض لأضرار كبيرة خلال سنوات حكم النظام البائد، مؤكداً أن المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية ووزارة الاقتصاد والصناعة توليان أهمية خاصة لدعم هذا القطاع، والعمل على استعادة المنتج الغذائي السوري لمكانته التنافسية في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات السورية من المنتجات الغذائية.

أهمية الصناعات الغذائية السورية

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة المنظمة للمعرض غياث الشماع في تصريح لـ سانا، أن سوريا تعد بلداً زراعياً بامتياز وتمتلك صناعة غذائية استطاعت الوصول إلى أسواق عديدة حول العالم، فيما يتميز المنتج الغذائي السوري بالجودة والمواصفات العالية والطعم المميز والأسعار التنافسية، ما جعله سفيراً للصناعة السورية في مختلف الدول.

ويتضمن المعرض اختصاصات تشمل الزيوت، والمعجنات والحبوب، وأغذية الأطفال، والمعلبات، والألبان والأجبان، والحلويات، واللحوم ومنتجاتها، والمياه والعصائر، والدواجن والأسماك، إضافة إلى المواد الأولية للصناعات الغذائية وآلات التعبئة والتغليف وموادها.