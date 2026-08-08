الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية

نيويورك-سانا



أغلقت الأسهم الأمريكية الرئيسية تعاملاتها اليوم الجمعة، عند مستويات قياسية، بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف على نحو غير متوقع خلال الشهر الماضي، ما عزز التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر في أيلول المقبل.



وذكرت رويترز أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع 46.48 نقطة، بما يعادل 0.60 بالمئة، ليغلق عند 7756.44 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 338.81 نقطة، أو 1.29 بالمئة، إلى 26690.62 نقطة.



كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 151.33 نقطة، أو 0.28 بالمئة، ليغلق عند 54036.43 نقطة.



وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية أغلقت على انخفاض في ختام تعاملات يوم أمس، متخلية عن جزء من المكاسب التي حققتها في بداية الأسبوع.

