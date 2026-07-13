أوبك تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط عام 2026

لندن-سانا



خفضت منظمة البلدان ‌المصدرة للبترول “أوبك” ضمن تقريرها الشهري الذي صدر اليوم الإثنين، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام ⁠2026، إلى 780 ألف برميل يومياً، مسجلة بذلك ثالث تعديل بالخفض على التوالي.



وذكرت وكالة رويترز أن المنظمة وعلى خلاف ما سبق، رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2027 إلى 1.94 مليون برميل يومياً (من توقعات سابقة عند 1.73 مليون برميل)، وفقاً للتقرير الرسمي الصادر عن “أوبك”.



وتتوقع “أوبك” تأثيراً أقل على الاستهلاك منذ بدء الحرب ‌الأمريكية ⁠الإسرائيلية الإيرانية مقارنة بتوقعات جهات أخرى تتوقع انخفاض الطلب في عام 2026، ⁠مثل وكالة الطاقة الدولية.



وأشارت المنظمة في تقريرها إلى انخفاض إنتاج روسيا من النفط 61 ألف برميل يومياً في حزيران الفائت مقارنة بشهر أيار ليصل إلى 8.928 ملايين برميل يومياً، مضيفة: إن إنتاج كازاخستان من النفط انخفض الشهر الماضي أربعة آلاف برميل يومياً فقط مقارنة بشهر أيار ليصل إلى 1.872 مليون برميل في اليوم.



ولفتت المنظمة إلى أن متوسط إنتاج دول أوبك بلس (بما في ذلك العضو السابق الإمارات) من النفط الخام بلغ 36.28 مليون برميل يومياً في حزيران الماضي بزيادة 3 ملايين برميل في اليوم عن الشهر السابق له، بفضل زيادة إنتاج دول الخليج.



وتشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات، نتيجة الحرب الإسرائيلية الأمريكية – الإيرانية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز، ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.