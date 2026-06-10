مدير مؤسسة الدواجن: وقف استيراد فروج الريش والصوص يدعم الإنتاج المحلي ويحفز الاستثمار



دمشق-سانا

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للدواجن فاضل حاج هاشم أن قرار وقف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش يشكل خطوة لدعم المنتج المحلي، وتعزيز ثقة المربين، والتشجيع على توسيع الاستثمارات في هذا القطاع.

وأوضح حاج هاشم في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن القرار حظي بارتياح واسع في أوساط المربين، نظراً لما حققته صناعة الدواجن خلال الفترة الماضية من نمو ملحوظ في حجم الإنتاج، نتيجة دخول مستثمرين جدد وزيادة الاستثمارات، ما أدى إلى تحقيق فائض في الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن القطاع يمر بمرحلة انتقالية تتجه نحو تعزيز الحضور في الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن نجاح تصدير بيض المائدة مؤخراً، يشكل مؤشراً مشجعاً للتوسع في تصدير الفروج ومشتقاته خلال الفترة المقبلة، بما يدعم المنتج الوطني ويفتح أسواقاً جديدة أمامه.

توازن سعري يحمي المنتج والمستهلك

وشدد المدير العام للمؤسسة العامة للدواجن على ضرورة تحقيق توازن سعري، يضمن عدم تحميل المستهلك أعباء إضافية، وفي الوقت نفسه يحمي المربين من الخسائر، مبيناً أن الجهات المعنية تتابع واقع الأسواق وتعمل على ضبط مدخلات الإنتاج وأتمتة الإجراءات للحد من التقلبات السعرية.

تشجيع الاستثمار

وفيما يخص دعم المربين، أكد حاج هاشم أن المؤسسة تركز على تشجيع الاستثمار الحديث في صناعة الدواجن، لخفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة، مع مواصلة الجهود التوعوية عبر الإعلام ومنصات التواصل للتعريف بأحدث تقنيات التربية والإنتاج.

وكانت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أصدرت أمس الثلاثاء، قراراً بإيقاف استيراد فروج الريش ‏وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر، حرصاً على حماية المنتج الوطني ودعم المربين والحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية.‌‏