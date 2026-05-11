إغلاق أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض في ظل تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية

عواصم-سانا‏

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض اليوم الإثنين، وسط مؤشرات على تعثر ‏المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ليظل مضيق هرمز مغلقاً فعلياً.‏

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر دبي انخفض 1.4 %، متأثراً بانخفاض إعمار العقارية 1.8 ‌‏%، وهبوط سهم سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة 1.7 %، وتراجع سهم ‏العربية للطيران 2.1 %.‏

كما تراجع مؤشر أبو ظبي 0.5 % مع هبوط سهم الدار العقارية 2.3 %.‏

وفي السعودية، ارتفع المؤشر السعودي 0.4 %، مدفوعاً بقفزة سهم “أكوا باور” 8 %، بعد إعلان الشركة عن ارتفاع إيرادات الربع الأول رغم انخفاض الأرباح.‏

وزاد سهم أرامكو ⁠السعودية للنفط 0.8 %، بعد إعلان الشركة أمس ارتفاع أرباح الربع الأول ‌‏25 % مع تشغيل خط أنابيب شرق-غرب بكامل طاقته لتعويض الاضطرابات المرتبطة ‏بمضيق هرمز.‏

وفي قطر، تراجع المؤشر القطري 0.3 %.‏

كما انخفض المؤشران ⁠البحريني والعماني 0.2 % لكل منهما، وهبط المؤشر الكويتي أيضاً ‌‏0.5 %.‏

