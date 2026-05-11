إغلاق أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض في ظل تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية

عواصم-سانا
أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض اليوم الإثنين، وسط مؤشرات على تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ليظل مضيق هرمز مغلقاً فعلياً.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر دبي انخفض 1.4 %، متأثراً بانخفاض إعمار العقارية 1.8 %، وهبوط سهم سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة 1.7 %، وتراجع سهم العربية للطيران 2.1 %.
كما تراجع مؤشر أبو ظبي 0.5 % مع هبوط سهم الدار العقارية 2.3 %.
وفي السعودية، ارتفع المؤشر السعودي 0.4 %، مدفوعاً بقفزة سهم “أكوا باور” 8 %، بعد إعلان الشركة عن ارتفاع إيرادات الربع الأول رغم انخفاض الأرباح.
وزاد سهم أرامكو السعودية للنفط 0.8 %، بعد إعلان الشركة أمس ارتفاع أرباح الربع الأول 25 % مع تشغيل خط أنابيب شرق-غرب بكامل طاقته لتعويض الاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز.
وفي قطر، تراجع المؤشر القطري 0.3 %.
كما انخفض المؤشران البحريني والعماني 0.2 % لكل منهما، وهبط المؤشر الكويتي أيضاً 0.5 %.