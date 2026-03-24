الذهب يقلّص خسائره إثر تصريحات ترامب بتأجيل ضرب منشآت الطاقة الإيرانية

لندن-سانا

قلصت أسعار الذهب خسائرها، اليوم الإثنين، وصعدت من أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، وذلك في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تأجيل استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران.

وذكرت رويترز أن أسعار الذهب في المعاملات الفورية سجلت تراجعاً بنسبة 1.8 بالمئة لتصل إلى 4407.06 دولارات للأونصة، بعد أن كانت قد انخفضت بأكثر من ثمانية بالمئة في وقت سابق من الجلسة، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 3.7 بالمئة لتستقر عند 4407.30 دولارات.

وكان المعدن الأصفر قد خسر نحو 15 بالمئة من قيمته منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي، مسجلاً تراجعاً بنسبة 20 بالمئة عن ذروته التاريخية التي بلغها في كانون الثاني الماضي.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.5 بالمئة لتصل إلى 69.47 دولاراً للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.7 بالمئة ليصل إلى 1426.77 دولاراً، في حين سجل البلاتين انخفاضاً بنسبة 2.7 بالمئة ليستقر عند 1868.95 دولاراً.

من جهتهم أوضح خبراء ماليون أن التراجع الحاد الذي شهدته الأسواق جاء استمراراً لموجة تصفية واسعة مدفوعة بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة أدت إلى انعكاسات شملت قطاعات المعادن والطاقة والأسهم، مع توقعات باستمرار حالة التقلب في الأسواق.