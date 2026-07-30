الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على كيانات داعمة لشركة الطيران الإيرانية “ماهان”

photo 2026 07 30 23 54 30 الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على كيانات داعمة لشركة الطيران الإيرانية “ماهان”

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، تستهدف شبكات داعمة لشركة “‌ماهان” الإيرانية للطيران في الصين والهند وروسيا وإيران.

وذكرت الوزارة في منشور على منصة “إكس”، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج ستة كيانات وأفراداً في الصين والهند وروسيا وإيران على قوائم العقوبات، وذلك لعملهم كوكلاء مبيعات وشبكات دعم لشركة الطيران الإيرانية “ماهان” الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية مسبقة.

وقالت الوزارة: رغم أن شركة “ماهان إير” تُقدم نفسها كشركة طيران مدنية، إلا أنها لطالما أدت دوراً محورياً في دعم الحرس الثوري الإيراني.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت أمس الأربعاء، عقوبات ضد كيانات مرتبطة بإيران، بما فيها 8 ناقلات بحرية، كإجراءات ضد ما وصفته محاولات إيران ”تحقيق مكاسب مالية من مضيق هرمز ودعم اقتصادها المتعثر”.

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