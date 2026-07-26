انطلاق المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة بدمشق بمشاركة أكثر من 200 عارض

photo 2026 07 26 17 58 39 انطلاق المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة بدمشق بمشاركة أكثر من 200 عارض

دمشق-سانا
 
انطلقت اليوم الأحد على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة في سوريا، الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IFP Group)، وشركة ألفا لتنظيم المعارض والمؤتمرات، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.
 
وحضر افتتاح المعرض وزيرا الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، والزراعة باسل السويدان، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات والفعاليات الاقتصادية والتجارية.
 
ويشارك في المعرض المستمر من 26 حتى 28 تموز الجاري أكثر من 200 عارض يمثلون 14 دولة، حيث يشكل منصة تجمع الشركات المحلية والعربية والدولية، بما يسهم في تعزيز التواصل بين المنتجين والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والخبرات في مجالات الإنتاج والتصنيع وسلاسل الإمداد.
 
يتبع…

انطلاق فعاليات معرض “آغرو سيريا” على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة محلية وعربية ودولية
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومزوّرة التواريخ في دمشق وريفها ‏خلال حملات رقابية مكثفة
استقرار أسعار الذهب في السوق السورية
تفاصيل التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68 بشأن ‏الزيادة النوعية ‏على الرواتب والأجور
انتهاء الجلسة الأولى من محاكمات رموز النظام البائد وعاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك