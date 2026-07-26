انطلاق المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة بدمشق بمشاركة أكثر من 200 عارض

دمشق-سانا



انطلقت اليوم الأحد على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة في سوريا، الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IFP Group)، وشركة ألفا لتنظيم المعارض والمؤتمرات، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.



وحضر افتتاح المعرض وزيرا الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، والزراعة باسل السويدان، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات والفعاليات الاقتصادية والتجارية.



ويشارك في المعرض المستمر من 26 حتى 28 تموز الجاري أكثر من 200 عارض يمثلون 14 دولة، حيث يشكل منصة تجمع الشركات المحلية والعربية والدولية، بما يسهم في تعزيز التواصل بين المنتجين والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والخبرات في مجالات الإنتاج والتصنيع وسلاسل الإمداد.



يتبع…