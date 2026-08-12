مؤشر نيكي يتأرجح مع ترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي

طوكيو-سانا

تأرجح المؤشر نيكي الياباني بين المكاسب والخسائر اليوم الأربعاء، مع ترقب صدور بيانات أمريكية مهمة عن التضخم، في حين ظل التوتر سائداً في الأسواق وسط تضاؤل احتمالات تحقيق انفراجة قريباً في الحرب في الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي ارتفع 0.06 بالمئة إلى 67011.66 نقطة، بعد أن تذبذب بين مكاسب بنسبة 0.26 بالمئة وخسائر بنسبة 0.35 بالمئة.



وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.43 بالمئة إلى 4118.18 نقطة.



وتتجه الأنظار نحو مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدوره اليوم، ⁠بحثاً عن مؤشرات على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.



وقال محلل الأسهم في نومورا للأوراق المالية واتارو أكياما: “يبدو أن المستثمرين يترددون في الشراء بقوة قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، فيما لا تزال الأسواق تحاول تقييم ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يقدم موعد رفع أسعار الفائدة”.



وتباين أداء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي تؤثر بشكل كبير على المؤشر نيكي القياسي الياباني، فقد تراجع سهم ليزرتيك لتصنيع معدات فحص أشباه الموصلات ‌2.9 بالمئة، في ⁠حين قفز سهم ريزوناك، المتخصصة في المواد الكيميائية والمتقدمة، 6.73 بالمئة.



وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع التعدين في اليابان 2.75 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع بين مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33، متأثراً بالصعود الطفيف في ⁠أسعار النفط.



وارتفع 122 سهماً على المؤشر نيكي مقابل انخفاض 100 سهم واستقرار ثلاثة أسهم.



وسجل سهم شركة إم3 أكبر ارتفاع من حيث النسبة المئوية إذ قفز ⁠9.88 بالمئة، يليه سهم شركة يوكوهاما للمطاط الذي صعد 8.39 بالمئة.



أما أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر، فكان سهم مجموعة راكوتين الذي هوى 11.62 بالمئة، يليه سهم سوميتومو للتعدين والمعادن الذي تراجع 4.29 بالمئة.



ومؤشر نيكي 225 هو مؤشر رئيسي لسوق الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو لتبادل الأسهم، يتم احتسابه يومياً من قبل صحيفة نيهون كيزاي شيمبون منذ عام 1950.