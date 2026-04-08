الذهب ينخفض 50 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، عصر اليوم الأربعاء، بمقدار 50 ليرة جديدة، عن السعر الذي سجله صباحاً والذي كان 17250 ليرة جديدة.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، ظهر اليوم، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17200 ليرة جديدة مبيعاً، و16850 ليرة جديدة شراءً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14750 ليرة جديدة مبيعاً، و14350 ليرة جديدة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4802 دولار.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.


